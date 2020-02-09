شكرا لقرائتكم خبر عن محمود تريزيجيه يجذب أنظار كبار أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لفت المستوى الذي ظهر به محمود حسن تريزيجيه مع ناديه الإنجليزى أستون فيلا أنظار أكبر الأندية في أوروبا، بعدما استطاع الفرعون المصرى الوصول إلى قمة النجومية ومزاحمة الكبار على عرش التألق والنجاح في الدورى الأعرق في العالم.

ورغم معاناة «تريزيجيه» تحت القيادة الفنية لدين سميث، المدير الفنى لفريق أستون فيلا، لعدم اعتماده على اللاعب بشكل أساسى ومستمر، بل إعطائه الفرصة الأكبر لبعض اللاعبين الأقل مستوى فنيًا وبدنيًا، فقد أوضحت بعض التقارير الصحفية الإنجليزية أن المصرى «تريزيجيه» أصبح محور اهتمام العديد من الأندية الأوروبية سواء بإنجلترا أو خارجها، بعد تألقه اللافت مع أستون فيلا وقيادته الفريق مؤخرًا إلى الوصول لنهائى كأس رابطة المحترفين، بعد الإطاحة بليستر سيتى بهدف قاتل لـ«تريزيجيه».

وكشفت بعض التقارير أن «تريزيجيه» أصبح على رادارات أندية كناديى ليستر سيتى وإيفرتون، اللذين بدأ مندوبوهما في استطلاع رأى نادى أستون فيلا في إمكانية الاستغناء عن اللاعب، وهو ما جعل ناديه يطالب بتأجيل هذه العروض لحين الانتهاء من الموسم الجارى، خصوصًا أن الفريق مُهدَّد بالهبوط، وجميع عناصره تحتاج التركيز.

وذكرت صحيفة «ذا صن» أن «تريزيجيه» قد يتواجد الموسم المقبل مع أحد الأندية الكبرى بإنجلترا، والتى أبدت اهتمامها باللاعب مؤخرًا مثل ناديى توتنهام ومانشستر يونايتد، فضلًا عن دخول اللاعب اهتمامات بعض أندية إيطاليا، وفى مقدمتها فيورنتينا ونابولى، بجانب نادى مارسيليا الفرنسى، الذي بدأ التحرك رسميًا في طلب التعاقد مع اللاعب، بناء على رغبة المدير الفنى للفريق.

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وأصبح «تريزيجيه» على بُعد خطوة واحدة من التتويج بأول ألقابه في إنجلترا مع «الفيلانز»، بعدما قاد فريقه إلى التأهل للمباراة النهائية من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية عندما يواجه فريق مانشستر سيتى، 1 مارس المقبل.

وكان اللاعب قد سبق أن تألق بقميص فريق قاسم باشا التركى، بعدما شارك في 71 مباراة، وسجل 25 هدفًا، وصنع 18 هدفًا. وشارك اللاعب المصرى مع أستون فيلا هذا الموسم في 28 مباراة، منها 11 مباراة فقط أساسيًا، وأحرز 4 أهداف، وصنع 3.

ورغم كون اللاعب ليس مهاجمًا صريحًا، فإنه ينافس 3 لاعبين داخل أستون فيلا من أجل المشاركة في المباريات، وهو ما وضعه في المرتبة الرابعة والأخيرة في قائمة اختيارات «سميث»، وذلك على الرغم من كونه ثانى أفضل اللاعبين رقميًا وفنيًا، والأكثر تأثيرًا، بعد قائد الفريق، «جريليش»، حيث شارك «تريزيجيه» في لعب 28 مباراة في مختلف المنافسات، بمعدل 1597 دقيقة، وسجل 4 أهداف، وصنع 3 أخرى.

وحقق «تريزيجيه» أداء رائعًا خلال أولى مبارياته بموسم 2019- 2020، وذلك وفقًا لشهادة جميع مُحلِّلى البريميرليج، وكذلك مدربه، الذي يعتبره الورقة الرابحة دومًا في الفريق، ولكن تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن، فينقص الملك المصرى الجديد فقط تسجيل الأهداف.

فيما كشفت صحيفة «ديلى إكسبريس» أن بداية «تريزيجيه» تُعد ذهبية مقارنة ببداية مواطنه، محمد صلاح، برفقة تشيلسى تحت قيادة جوزيه مورينيو، وذلك بسبب القدرات الدفاعية الضعيفة لـ«مو»، ما اضطر البلوز إلى الاستغناء عنه، ومن ثَمَّ يبدأ خطوة فيورنتينا، التي كانت نقطة التحول الفارقة بتواجد العبقرى «مونتيلا» وكيفية تحويل «صلاح» إلى لاعب يستطيع صنع المستحيل دفاعيًا والتسجيل من أنصاف الفرص، وهذا ما ينقص «تريزيجيه».