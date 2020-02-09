شكرا لقرائتكم خبر عن «جوميز»: الإسماعيلي لا يستحق الخسارة.. وضربة جزاء الزمالك ليست صحيحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الفرنسي ديديه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، إن فريقه لايستحق الخسارة بتلك الطريقة أمام الزمالك خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة بمسابقة الدوري الممتاز.

وأضاف جوميز، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي للمباراة ونقلها الموقع الرسمي للنادي: «الفريق قدم مباراة جيدة خاصة بالشوط الأول، تأثرنا بكل شك بخروج عماد حمدي الاضطرارى بجانب طرد بيومي».

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وواصل: «أشعر بإحباط كبير بعدما آلت إليه نتيجة المباراة، علينا أن نستمر بكل إصرار وتحفز نحو تصويب الأخطاء التي وقعنا فيها».

واكمل: «في رأيي أن ركلة الجزاء المحتسبة ضدنا غير صحيحة».

واختتم مدرب الإسماعيلي: «سنغلق تلك الصفحة سريعا، وسنبدأ الاستعداد للارتباطات المقبلة على الصعيد المحلي والعربي».