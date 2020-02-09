شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون: طالبت اللاعبين بالهدوء للفوز على الإسماعيلي.. ونركز حاليًا بالسوبر الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سعادته البالغة بعد الفوز على مضيفه الإسماعيلي، وكذلك بالأداء المميز للاعبين والروح التي كانت موجودة في الملعب، مشيرًا إلى أنه يعلم تماما أن الفوز على الدراويش بعقر داره صعب للغاية، لكنه تحقق بفضل عزيمة اللاعبين.

وأضاف كارتيرون، في المؤتمر الصحفي عقب لقاء الإسماعيلي، اليوم، أنه أجرى تعديلات في تشكيلته خلال مواجهة الإسماعيلي لإراحة بعض اللاعبين قبل لقاء السوبر الأفريقي.

وواصل كارتيرون بأنه فضل عدم مشاركة حازم إمام ومحمد عبدالشافي، وكذلك تم الدفع بأحمد زيزو في آخر ربع ساعة، موضحا أن التشكيل الذي شارك اليوم لن يشارك بنسبة 100% أمام الترجي التونسي في السوبر.

Advertisements

كما أشار كارتيرون إلى أنه طالب اللاعبين بين الشوطين بتمالك الأعصاب والهدوء والتركيز في الكرة وعدم الاعتراض على الحكم، مشددا عليهم بأن الفوز بالكرة وليس بالعصبية.

وتابع مدرب الزمالك بأنه كان لابد أن يظهر الفريق صورة إيجابية وقوية تؤكد للجميع أن وصوله للسوبر الأفريقي وحصد الكونفيدرالية لم يكن من فراغ.

وأوضح كارتيرون أن السوبر الأفريقي فرصة رائعة، حيث إن الفريق لم يفز به منذ عام 2003.

وختم كارتيورن بأن الاستشفاء مهم للغاية للاعبين حتى موعد لقاء الترجي وتجهيز اللاعبين نفسيًا، مشيرا إلى أنه يركز على كل مباراة بشكل منفرد وتركيزنا حاليًا على لقاء الترجي التونسي وبعده نبدأ الاستعداد لمباراة القمة في السوبر المصري.

وفاز الزمالك على الإسماعيلي مساء اليوم بالإسماعيلية بهدفين لهدف في الجولة الـ 17 للدوري الممتاز.