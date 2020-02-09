شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز أرقام بايرن ميونخ × لايبزيج: تعادل سلبي في ليلة إخفاق الهدافين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

خيم التعادل السلبي على المواجهة المرتقبة بين بايرن ميونخ وآر بي لايبزيج في صدام بقمة جدول الترتيب بين الأول والثاني، في ختام مباريات الجولة 21 من الدوري الألماني.

وفشل بايرن ميونخ في تعزيز موقعه في الصدارة، بينما فشل لايبزيج في استعادة موقعه الذي كان عليه في الجولة 19، ليستمر حامل اللقب في الصدارة برصيد 43 نقطة، ويستمر لايبزيج في ملاحقته في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة فقط.

وأصبح آر بي لايبزيج أول فريق يحافظ على نظافة شباكه في مواجهة ضد بايرن ميونخ في البوندزليجا هذا الموسم، منهيًا سلسلة تهديفية مستمرة للعملاق البافاري طوال أول 20 جولة من الدوري في الموسم الحالي.

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وسيطر بايرن على اللعب بشكل أكبر من خلال الاستحواذ على الكرة بنسبة 69%، لكن الفريقين تقاسما الخطورة بينهما بواقع شوط لكل فريق، فكان أصحاب الأرض الطرف الأخطر والأكثر تهديدًا لمنافسه في الشوط الأول من خلال 7 محاولات تسديد (مقابل 2)، وصناعة 6 فرص للتهديف (مقابل 2)، لكن لايبزيج في النصف الثاني من المباراة كان الطرف الأخطر من خلال تسديد 7 كرات (مقابل 4)، وصناعة 5 فرص (مقابل 2)، وصناعة 3 فرص تهديفية محققة أهدرهم الفريق (مقابل 1 للبايرن).

وفشل لايبزيج في التسديد على مرمى الحارس مانويل نوير طوال الـ90 دقيقة، ليفشل أبناء المدرب جوليان ناجلسمان في التسديد على مرمى منافسهم في مباراة بالدوري هذا الموسم للمرة الأولى.

وعلى الرغم من التعادل السلبي إلا أن لايبزيج تمكن من الخروج من ملعب أليانز أرينا بدون خسارة للمرة الأولى بعد 3 مواجهات سابقة في المواسم الـ3 الماضية (خسرها جميعًا)، وإن كان الفريق استمر في فشله بالتسجيل على ملعب بايرن في مباراة بالدوري في جميع المواجهات الـ4 التي جمعت بين الفريقين في معقل العملاق البافاري.

وفشل هدافي المسابقة (روبرت ليفاندوفسكي: 22، تيمو فيرنر: 20) في التسجيل، أو حتى في المساهمة بتسجيل أهداف اليوم، وفشل ليفاندوفسكي في الاشتراك في أهداف في مباراة مع البايرن للمرة الأولى منذ 7 ديسمبر الماضي، وبالتحديد في مباراة الجولة 14 (ضد بروسيا مونشنجلادباخ)، بعد أن اشترك في التسجيل في جميع مبارياته الـ7 الأخيرة في مختلف البطولات مع بايرن ميونخ (سجل 8 وصنع 2)، في حين فشل فيرنر في استغلال الفرص التي أتيحت له، وأضاع المهاجم الألماني الشاب فرصتين محققتين من بين إجمالي 3 فرص محققة صنعها لاعبو لايبزيج في الشوط الثاني ضد حامل اللقب.