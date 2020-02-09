شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بث مباشر.. متابعة مباراة ميلان والإنتر في ديربي الغضب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 فبراير 2020 نقدم لكم الخليج 365 متابعة مباشرة لديربي الغضب، بين ميلان وإنتر، في قمة منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم، والتي تقام على ملعب جوزيبي مياتزا.

Advertisements ويحتل إنتر ميلان المركز الثالث في الكالتشيو، برصيد 51 نقطة، متأخرا بفارق 3 نقاط عن يوفنتوس المتصدر، بينما يأتي ميلان في المركز العاشر برصيد 32 نقطة فقط.

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