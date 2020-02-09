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ملخص مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 فبراير 2020

واصل الزمالك تواجده فى المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز، عقب فوزه على الإسماعيلي، حيث ارتفع رصيده من النقاط إلى 31 نقاط بفارق نقطة وحيدة عن المقاولون العرب صاحب المركز الثانى برصيد 32 نقطة، ولكن لعب الزمالك 15 مباراة بينما خاض المقاولون 16 لقاء فيما توقف رصيد الإسماعيلى عند 21 نقطة ويحتل المركز التاسع فى جدول ترتيب الدورى الممتاز.

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جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الإسماعيلي والزمالك

حقق نادى الزمالك فوزا مهما على الإسماعيلى، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، الأحد، على ستاد الإسماعيلية، فى الجولة السابعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز.

جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الإسماعيلي والزمالك تقدم باهر المحمدى للإسماعيلى من ركلة جزاء فى الدقيقة 33 وأدرك يوسف أوباما التعادل للزمالك فى الدقيقة 61 وسجل محمود علاء الهدف الثانى للزمالك فى الدقيقة 67 من ركلة جزاء.

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