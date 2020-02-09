نجم الاتحاد بخرج عن صمته و يتحدث حول عدة أشياء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 فبراير 2020

تحدث نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد عن موعد عودته و حقيقة هجومه على الإدارة.



ونشر فهد المولد صورة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي سناب شات.

Advertisements

وقال:" لم أتحدث مع أي جهة إعلامية عن تكاليف برنامجي التأهيلي، قبل العودة للمباريات مرة أخري".

مؤكداً على أن هذه التكاليف تحملها كلها نادي اتحاد جدة، وليس كما أُشيع في الإعلام عن رفض النادي تحملها.

يذكر أنه نفي أيضاً أخبار الإعلام التي أفادت بأنه بكذب إدارة العميد في تحملها تكاليف البرنامج التأهيلي له.

واختتم حديثه مؤكداً على أنه يقترب من العودة إلي المباريات مرة أخري بعد إيقافه عام كامل من قبل لجنة الإنضباط بالاتحاد السعودب اكرة القدم.