شكرا لقرائتكم خالد الغندور: لماذا لا يلعب الأهلى على ستاد الإسماعيلية وأين مبدأ تكافؤ الفرص ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتقد الإعلامى خالد الغندور عدم لعب الأهلى عبى ستاد الإسماعيلية منذ 9 سنوات مطالبا بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وضرورة لعب الأحمر على ستاد الدراويش مثلما يحدث مع الزمالك.

أضاف الغندور خلال تقديمه برنامج زملكاوى على قناة الزمالك :" أين مبدا تكافؤ الفرص ولماذا لا يلعب الأهلى في ستاد الإسماعيلية لماذا نصدر الخوف خاضة ان الأهلى بقاله 9 سنين لم يذهب إلى الإسماعيلية".

Advertisements

وتغلب الزمالك على الإسماعيلى، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، الأحد، على ستاد الإسماعيلية، فى الجولة السابعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، تقدم باهر المحمدى للإسماعيلى من ركلة جزاء فى الدقيقة 33 وأدرك يوسف أوباما التعادل للزمالك فى الدقيقة 61 وسجل محمود علاء الهدف الثانى للزمالك فى الدقيقة 67 من ركلة جزاء.

وبهذه النتيجة، يواصل الزمالك تواجده فى المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز وارتفع رصيده من النقاط إلى 31 نقاط بفارق نقطة وحيدة عن المقاولون العرب صاحب المركز الثانى برصيد 32 نقطة، ولكن لعب الزمالك 15 مباراة بينما خاض المقاولون 16 لقاء فيما توقف رصيد الإسماعيلى عند 21 نقطة ويحتل المركز التاسع فى جدول ترتيب الدورى الممتاز.