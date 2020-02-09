شكرا لقرائتكم بهدفه في الإسماعيلى..محمود علاء يتخطى "تيجانا والبلدورز" والدور على يونس والكاس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الإسماعيلي ضد الزمالك



تخطى محمود علاء مدافع الزمالك رقم إسماعيل يوسف "تيجانا" وعمرو ذكى "البلدوزر" في عدد الأهداف حيث وصل اللاعب لهدفه الـ24 في الدورى مع الفريق الأبيض بعد هز شباك الإسماعيلى في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ17 من عمر مسابقة الدورى المصرى وانتهت بفوز الأبيض بهدفين دون رد.

ووصل محمود علاء لهدفه الشخصي الـ 24 مع الزمالك في الدوري ليتخطى الثنائي إسماعيل يوسف وعمرو زكي صاحب الـ 23 هدفا.

ويتبقى لمحمود علاء هدفا وحيدا ليتساوي مع أيمن يونس وأحمد الكأس الذى بلغ عدد أهدافهم مع القلعة البيضاء فى الدورى 25 هدفا.

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ويرتبط الزمالك عقب مباراة الإسماعيلى، بمجموعة من التحديات المتتالية بدايتها لقاء الترجى التونسى يوم الجمعة 14 نوفمبر فى السوبر الأفريقى، ثم لقاء الأهلى يوم 20 من الشهر الجارى فى بطولة السوبر المحلى بالإمارات، إلى جانب مواجهة الفريق الأحمر يوم 24 من الشهر ذاته فى الدورى، والتى طلب الأبيض تأجيلها ثم مباراتى الترجى فى ذهاب وإياب دور ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا المحدد لهما يومى 29 من الشهر الجارى و6 من شهر مارس المقبل بخلاف لقاء بيراميدز فى الدورى المحدد له يوم 2 من الشهر المقبل.