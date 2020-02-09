شكرا لقرائتكم أمير مرتضى: عايزين الـ"var" بسرعة ومشاركة جنش فى يد كارتيرون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بفريق الزمالك إن فوز فريقه على الزمالك يعطى اللاعبين دفعة معنوية لتخطى عقبة الترجى التونسي في لقاء السوبر الأفريقي المقرر له 14 فبراير الجاري في قطر.

أضاف أمير مرتضى في تصريحات لبرنامج زملكاوى الذى يقدمه الإعلامى خالد الغندور على قناة الزمالك أنه يوجد كلام حول عدم صحة ضربتى جزاء الزمالك والإسماعيلى موضحا انه يتمنى وصول الـ"var" في أقصى سرعة لتلاشى أخطاء التحكيم.

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أكد أمير مرتضى منصور أن الفرنسي باتريس كارتيرون سيصطحب جميع اللاعبين معه في رحلة قطر لخوض لقاء السوبر الأفريقي مؤكدا أن "الخواجة" صمم على وجود جميع اللاعبين تحت عينه من ناحية ولأشعال المنافسة بينهما من ناحية أخرى.

أوضح المشرف العام على الكرة بفريق الزمالك أن قرار مشاركة جنش حارس الفريق الأبيض في المباريات يرجع إلى رؤية "كارتيرون" مشيرا إلى أن أبو جبل يسير بشكل جيد مع الفريق وكذلك عواد مطالبا جميع الحراس بالاجتهاد.

اختتم أمير مرتضى منصور حديثه أنه لا يعلم سبب طرد سامى الشيشينى فى مباراة الزمالك والإسماعيلي.