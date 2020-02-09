شكرا لقرائتكم أيمن يونس: حكم المباراة احتسب ركلتى جزاء للزمالك والإسماعيلى من وحى خياله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أيمن يونس نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن محمود عاشور حكم مباراة الإسماعيلى والزمالك، احتسب ركلتى جزاء لكل فريق من وحي خياله، ولم يكن يستحق أى منهما الحصول على ركلة جزاء.

وتغلب الزمالك على الإسماعيلى، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، الأحد، على ستاد الإسماعيلية، فى الجولة السابعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، تقدم باهر المحمدى للإسماعيلى من ركلة جزاء فى الدقيقة 33 وأدرك يوسف أوباما التعادل للزمالك فى الدقيقة 61 وسجل محمود علاء الهدف الثانى للزمالك فى الدقيقة 67 من ركلة جزاء.

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وبهذه النتيجة، يواصل الزمالك تواجده فى المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز وارتفع رصيده من النقاط إلى 31 نقاط بفارق نقطة وحيدة عن المقاولون العرب صاحب المركز الثانى برصيد 32 نقطة، ولكن لعب الزمالك 15 مباراة بينما خاض المقاولون 16 لقاء فيما توقف رصيد الإسماعيلى عند 21 نقطة ويحتل المركز التاسع فى جدول ترتيب الدورى الممتاز.

أضاف أيمن يونس خلال تصريحاته عبر شاشة "أون سبورت" أن فوز الزمالك علي الإسماعيلى دفعة معناوية قوية للفريق الأبيض قبل مواجهة الترجى الرياضى التونسى، يوم الجمعة المقبل فى مباراة كأس السوبر الأفريقى، التى ستجمعهما على استاد الغرافة القطرى.

وطالب نجم الزمالك اللاعبين، بضرورة طى صفحة الدورى بحلوها ومرها، والتركيز فى مباراة الترجى من أجل تحقيق الفوز والتتويج بلقب السوبر الأفريقى، واسعاد جماهير القلعة البيضاء.