شكرا لقرائتكم سامى الشيشينى: كنا واثقون من العودة أمام الإسماعيلى والفوز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سامى الشيشينى، المدرب العام للزمالك، إن الجهاز الفنى للفريق كانت لديه ثقة فى العودة أمام الإسماعيلى، رغم التأخر فى النتيجة، فى اللقاء الذى جمع الفريقان اليوم، الأحد، على ستاد الإسماعيلية، فى الجولة الـ17 بالدورى الممتاز، والذى انتهى بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.

وتابع الشيشينى فى تصريحاته الصحفية عقب مباراة الإسماعيلى:"الفوز على الإسماعيلي مهم و اللاعبون كانوا على قدر المسئولية، خاصة وأن الفريق لم يفز منذ فترة على الإسماعيلى في ملعبه بالإسماعيلية، التأخر بهدف أمر غير جيد ولكن الجهاز الفني كانت لديه الثقة في العودة، واللاعبون كانوا متسيدين اللقاء ، وضربة الجزاء التي تم احتسابها للإسماعيلي غير صحيحة.

وعن طرده فى الشوط الأول أمام الإسماعيلى قال الشيشينى:"الحكم قام بطردي لأننى تحدثت معه بأن ركلة جزاء المنافس غير صحيحة وهذا حقنا وفوجئت بطردي، بين الشوطين تحدثنا مع اللاعبين وطالبناهم بالتركيز والعودة، وكان لديهم ثقة فى العودة والفوز على الإسماعيلى دفعة قوية قبل السوبر الافريقي ومباراة الترجي لها استعدادات خاصة لأنها بطولة من لقاء ونفس الأمر بالنسبة لمواجهة الأهلى فى السوبر المصرى ولكن التركيز الآن حول لقاء السوبر الإفريقى".