شكرا لقرائتكم جناح الزمالك: ضغط المباريات المهمة فى فبراير من حسن حظنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتابع زيزو فى لقاء مع قناة أون سبورت عقب لقاء الإسماعيلى:"ضغط المباريات فى شهر فبراير يعد أمر إيجابى ومن حسن حظنا اللعب فى الزمالك لإن أمامنا مباراتين أمام الترجى والأهلى ببطولتين وهذه فرصة لا تأتى أمام أي لاعب كثيراً ونلعب فى نادى هدفه تحقيق كل البطولات".
كما شدد زيزو إن لاعبى الزمالك تعاهدوا على غلق صفحة الدورى بشكل جيد وهو ما حدث بالفوز على الإسماعيلى، بهدفين مقابل هدف، فى الجولة السابعة عشر بالدورى الممتاز، متابعا أغلقنا اليوم صفحة الدورى تماما للتركيز فى مواجهة الترجى التونسى.
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