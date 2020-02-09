شكرا لقرائتكم كارتيرون بعد الفوز: تشكيل الزمالك أمام الإسماعيلى غير مكتمل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وأضاف المدير الفني للزمالك في المؤتمر الصحفي أنه أراح حازم إمام ومحمد عبد الشافي وغاب الونش للإيقاف، كما عاد مصطفى محمد للقاء هو وفرجاني ساسي كما أن أحمد زيزو شارك في آخر ربع ساعة، والتشكيل الذي شارك أمام الإسماعيلي لن يشارك بنسبة 100% أمام الترجي التونسي".

وقال "طالبت اللاعبين بين الشوطين بتمالك الأعصاب والهدوء والتركيز في الكرة وعدم الاعتراض على الحكم ونفوز بالكرة وليس بالعصبية".

وأضاف: "كان لابد أن نظهر صورة إيجابية وقوية ونؤكد للجميع أن وصولنا للسوبر الافريقي وحصد الكونفدرالية لم يكن من فراغ".

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وتابع "السوبر الافريقي فرصة رائعة لنا والفريق لم يفز بها مذ 2003، الاستشفاء مهم للغاية حتى موعد اللقاء وتجهيز اللاعبين نفسيًا، نركز على كل مباراة بشكل منفرد وتركيزنا حاليًا على لقاء الترجي التونسي وبعده نبدأ الاستعداد لمباراة القمة في السوبر المصري".

وأوضح المدير الفني أنه حذر اللاعبين من الاعتراض على الحكم في المباراةحتى لا يتعرض أي لاعب للإيقاف في اللقاء المقبل أمام الأهلي في السوبر المحلي.

وأوضح أن التجهيز للقاء السوبر يختلف عن أي لقاء أخر، والأن الجهاز الفني يركز في السوبر الأفريقي، رفع الفريق الأبيض رصيده إلى31 نقطة يحتل بهم المركز الثالث، في حين يتوقف رصيد الإسماعيلي عند 21 نقطة يحتل المركز التاسع.