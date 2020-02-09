شكرا لقرائتكم جوميز بعد خسارة الإسماعيلى: أشعر بالإحباط من احتساب ركلة جزاء بهذه الطريقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الفرنسى جوميز، المدير الفنى للإسماعيلى، إنه لا يصدق الخسارة من الزمالك، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، الأحد، على ستاد الإسماعيلية، فى الجولة السابعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز.

وتابع جوميز قائلاً:"أشعر بالإحباط ولا أصدق إن الزمالك احتسب له ركلة جزاء بهذه الطريقة التى أراها غير صحيحة ولا أصدق الخسارة بسبب ذلك.. فقدنا التركيز فى الشوط الثانى وأحبطنا بعد طرد محمد بيومى وتأثرنا بإصابة عماد حمدى ولا نستحق تلك الخسارة، بالتأكيد الزمالك فريق قوى وهناك أوقات سعيدة وأوقات سيئة فى كرة القدم لكن اليوم سئ بالنسبة لنا وكان من المفترض أن نستعيد مكانتنا ولكن علينا الاستمرار في التفاؤل خاصة إننا أظهرنا فى الشوط الأول إننا نلعب بقوة والأمور سوف تتحسن فى المستقبل عندما يكون التركيز أكبر".

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كما أشار المدير الفنى للإسماعيلى فى لقاءه مع قناة أون سبورت عقب المباراة عن مدى رؤيته لشعور جمهور الإسماعيلى بعد تلك الخسارة قائلا:"أنا من مشجعين الإسماعيلي وأشعر بالإحباط مثلهم، ولكن سنلقى ما حدث خلف ظهرنا ونحن من ساعدنا الزمالك فى اختراق العمق لذا علينا أن نصحح تلك الأخطاء".

كما شدد المدير الفنى للإسماعيلى إن تصحيح الأخطاء سيتم سريعا من أجل دخول مواجهة الرجاء المغربى، فى حالة تركيز تام من أجل التأهل إلى نهائى البطولة العربية، لمصالحة جماهير الإسماعيلى فى اللقاء الذى يعتبره الأهم لفريقه هذا الموسم.