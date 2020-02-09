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جدة - عمرو شويل ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد مباراة الإسماعيلي ضد الزمالك



ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد انتهاء مباريات اليوم شهد تربع عبد الله السعيد نجم بيراميدز على القمة برصيد 12 هدفا يليه محمد شريف جناح إنبى برصيد 9 أهداف ثم حسام حسن مهاجم سموحة ثالثا برصيد 6 أهداف ووليد سليمان لاعب الأهلى وسيف الدين الدين الجزيرى لاعب المقاولون برصيد 6 أهداف.

ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد مباراة الإسماعيلي ضد الزمالك



ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد مباراة الإسماعيلي ضد الزمالك حيث حقق نادى الزمالك فوزا مهما على الإسماعيلى، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، الأحد، على ستاد الإسماعيلية، فى الجولة السابعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز.

تقدم باهر المحمدى للإسماعيلى من ركلة جزاء فى الدقيقة 33 وأدرك يوسف أوباما التعادل للزمالك فى الدقيقة 61 وسجل محمود علاء الهدف الثانى للزمالك فى الدقيقة 67 من ركلة جزاء.

ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد مباراة الإسماعيلي ضد الزمالك



ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد مباراة الإسماعيلي ضد الزمالك حيث وواصل الزمالك تواجده فى المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز وارتفع رصيده من النقاط إلى 31 نقاط بفارق نقطة وحيدة عن المقاولون العرب صاحب المركز الثانى برصيد 32 نقطة، ولكن لعب الزمالك 15 مباراة بينما خاض المقاولون 16 لقاء فيما توقف رصيد الإسماعيلى عند 21 نقطة ويحتل المركز التاسع فى جدول ترتيب الدورى الممتاز.

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ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد مباراة الإسماعيلي ضد الزمالك



دخل الزمالك المباراة بتشكيل يضم كلاً من:"محمد أبو جبل فى حراسة المرمى، أحمد عيد ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة، فى خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما محمد أوناجم ويوسف أوباما أشرف بن شرقى، فى خط الوسط، مصطفى محمد، فى الهجوم".

ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد مباراة الإسماعيلي ضد الزمالك



وجاء تشكيل الإسماعيلى مكون من:" محمد فوزى فى حراسة المرمى، أسامة إبراهيم وباهر المحمدى ومحمود البدرى وإبراهيم أبو اليزيد فى خط الدفاع، محمود دونجا وعماد حمدى وأمامهما محمد الشامى وأحمد مدبولى وعبد الرحمن مجدى فى خط الوسط، فخر الدين بن يوسف فى خط الهجوم".