الجنوب أفريقي فيكتور جوميز حكما لـ السوبر الأفريقي بين الترجي والزمالك

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جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية تونسية اليوم الأحد، عن تعيين الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، الحكم الجنوب أفريقى فيكتور جوميز، حكما لمباراة السوبر الأفريقي، التي تجمع الزمالك مع الترجى التونسي، المقرر لها يوم الجمعة المقبل، في قطر.
ذكرت إذاعة "موزاييك" التونسية، أن الكاف اختار الحكم الجنوب أفريقى فيكتور جوميز، لقيادة موقعة الزمالك والترجى التونسي، على لقب السوبر الأفريقي، يوم الجمعة المقبل.
ويعاون الحكم الجنوب أفريقى مواطنه زاكيلي سويلا حكما مساعدا أول، وسوري فاتسواني حكما مساعدا ثان من ليسوتو، والسنغالي ماجات نداي حكما رابعا.
ويتكون طاقم تقنية الفيديو "فار"، من الزامبي جاني سيكازوي، والجزائري مصطفى غربال والأنجولي جيرسون دوس سانتوس
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