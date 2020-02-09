شكرا لقرائتكم إيقاف تامر النحاس لمدة 6 أشهر بسبب عمر السعيد.. اعرف التفاصيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جاء سبب إيقاف تامر النحاس من قبل اتحاد الكرة بعد لجوءه إلى المحاكم المدنية ضد مهاجم الزمالك عمر السعيد ، وهو ما يرفضه الاتحاد الدولي لكرة القدم في لوائحه بعدم اللجوء أو الشكوي إلى المحاكم المدنية و اللجوء إلى الجهات الخاصة بنظر الشكاوى في اتحاد الكرة وهي لجنة شئون اللاعبين ومن ثم اللجان المختصة في حالة رفض الوكيل للقرارات وهي لجنة الإنضباط .
استقر مسئولو اتحاد الكرة على تعديد موعد مباراة الأهلي و المصري المقرر لها يوم الجمعة المقبل في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة للدوري الممتاز ، بسبب تضارب موعدها مع مباراة الزمالك أمام الترجي التونسي في السوبر الأفريقي.
ويواجه الأهلي فريق المصري البورسعيدي في السابعة والنصف مساء الجمعة ، بينما يواجه الزمالك فريق الترجي التونسي في السادسة مساء الجمعة ، ويدرس مسئولو اتحاد الكرة تعديل موعد مباراة الأهلي و تأخير إقامتها لمدة 60 دقيقة، من أجل متابعة الجماهير المصرية لمباراة الزمالك و الترجي.
وتقام مباراة الأهلي و المصري بإستاد حرس الحدود " المكس "بالإسكندرية ، بدون حضور جماهيري.
كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أن مباراة السوبر المصري التي تجمع الأهلي و الزمالك يوم 20 فبراير الجاري بالإمارات في موعدها ولا نية لإلغاءها كما يتردد .
تابع مسئولو اتحاد الكرة إنهاء إجراءات سفر الناديين الأهلي و الزمالك تمت و نفس الأمر لاتحاد الكرة ، مؤكداً أن هناك تنسيق تام بين مجلس أبو ظبي و شركة بريزنتيشن واتحاد الكرة وتم الاتفاق على إنهاء جميع الأمور الخاصة بخروج مباراة سوبر كبيرة تليق بمصر و الإمارات وتليق بالفريقين الكبيرين الأهلي و الزمالك.
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