شكرا لقرائتكم إيقاف تامر النحاس لمدة 6 أشهر بسبب عمر السعيد.. اعرف التفاصيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تسبب عمر السعيد مهاجم الفريق الأول لنادي الزمالك في إيقاف تامر النحاس وكيل اللاعبين لمدة 6 أشهر تبدأ من شهر فبراير الجاري .

جاء سبب إيقاف تامر النحاس من قبل اتحاد الكرة بعد لجوءه إلى المحاكم المدنية ضد مهاجم الزمالك عمر السعيد ، وهو ما يرفضه الاتحاد الدولي لكرة القدم في لوائحه بعدم اللجوء أو الشكوي إلى المحاكم المدنية و اللجوء إلى الجهات الخاصة بنظر الشكاوى في اتحاد الكرة وهي لجنة شئون اللاعبين ومن ثم اللجان المختصة في حالة رفض الوكيل للقرارات وهي لجنة الإنضباط .

استقر مسئولو اتحاد الكرة على تعديد موعد مباراة الأهلي و المصري المقرر لها يوم الجمعة المقبل في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة للدوري الممتاز ، بسبب تضارب موعدها مع مباراة الزمالك أمام الترجي التونسي في السوبر الأفريقي.

ويواجه الأهلي فريق المصري البورسعيدي في السابعة والنصف مساء الجمعة ، بينما يواجه الزمالك فريق الترجي التونسي في السادسة مساء الجمعة ، ويدرس مسئولو اتحاد الكرة تعديل موعد مباراة الأهلي و تأخير إقامتها لمدة 60 دقيقة، من أجل متابعة الجماهير المصرية لمباراة الزمالك و الترجي.

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وتقام مباراة الأهلي و المصري بإستاد حرس الحدود " المكس "بالإسكندرية ، بدون حضور جماهيري.

كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أن مباراة السوبر المصري التي تجمع الأهلي و الزمالك يوم 20 فبراير الجاري بالإمارات في موعدها ولا نية لإلغاءها كما يتردد .

تابع مسئولو اتحاد الكرة إنهاء إجراءات سفر الناديين الأهلي و الزمالك تمت و نفس الأمر لاتحاد الكرة ، مؤكداً أن هناك تنسيق تام بين مجلس أبو ظبي و شركة بريزنتيشن واتحاد الكرة وتم الاتفاق على إنهاء جميع الأمور الخاصة بخروج مباراة سوبر كبيرة تليق بمصر و الإمارات وتليق بالفريقين الكبيرين الأهلي و الزمالك.