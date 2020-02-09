شكرا لقرائتكم الانضباط تعاقب بلايلي وثنائي النصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فرضت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، يوم الأحد، عقوبة مالية قدرها 20 ألف ريال سعودي على الجزائري يوسف بلايلي، لاعب نادي أهلي جدة، بسبب تغيبه عن اللقاء الإعلامي السريع عقب نهاية مباراة فريقه أمام العدالة.

كما غرمت اللجنة لاعبي نادي النصر مايكون بريرا "30 ألف ريال" وجوليانو "20 ألف ريال"، لتغيبهما عن اللقاء الإعلامي السريع بعد نهاية مباراة النصر ضد ضمك.

Advertisements

فيما عاقبت الانضباط جوزيه كارينو، مدرب الوحدة، بدفع غرامة قدرها 30 ألف ريال، لتغيبه عن المؤتمر الصحفي بعد مباراة فريقه أمام الاتفاق.

وقررت فرض عقوبة مالية تبلغ 22.750 ألف ريال على نادي الشباب، لتأخر نزول الفريق إلى أرض الملعب مع بداية الشوط الثاني أمام الفتح لمدة دقيقة و29 ثانية، فيما تم تغريم الفتح 10 آلاف ريال لتأخر نزول الفريق إلى الشوط الثاني أيضا، لمدة دقيقة و29 ثانية.

كما تم تغريم نادي التعاون 10 آلاف ريال لتأخر نزول لاعبي الفريق إلى أرض الملعب مما أدى إلى تأخر بداية الشوط الثاني مدة دقيقة و38 ثانية أمام الحزم.