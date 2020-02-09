ضربتان جزاء وطرد 2.. الزمالك يهزم الإسماعيلي في مباراة مثيرة (الأهداف كاملة)

كتب: ضياء السقا

حقق الزمالك فوزا هاما على مضيفه الإسماعيلي، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما، مساء الأحد، باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري المصري الممتاز.

وسجل باهر المحمدي هدف التقدم للدراويش من ضربة جزاء في الدقيقة 33، ثم أحرز يوسف أوباما هدف التعادل من ضربة رأسية في الدقيقة 61.

بعد ذللك أحرز محمود علاء هدف الفوز للزمالك من ضربة جزاء في الدقيقة 67.

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وشهدت المباراة حالتين طرد، الأولى لسامي الشيشيني مدرب الزمالك المساعد، لاعتراضه على قرارات الحكم محمود عاشور، والثانية للاعب الإسماعيلي محمد بيومي، بعد حصوله على إنذارين.

وبذلك رفع الزمالك رصيده لـ31نقطة في المركز الثالث، فيما تجمدرصيد الإسماعيلي عند 21 نقطة في المركز التاسع.

شاهد أهداف مباراة الزمالك والإسماعيلي