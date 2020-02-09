الزمالك ينجو من فخ الاسماعيلي بفوز ثمين

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نجا الزمالك من فخ مضيفه الاسماعيلي بعدما حول تأخره الى فوز ثمين 2-1 الاحد بملعب الاسماعيلية في المرحلة السابعة عشرة من بطولة مصر في كرة القدم.

وتقدم الإسماعيلي عبر باهر المحمدي (33 من ركلة جزاء)، ورد الزمالك عن طريق يوسف ابراهيم "اوباما" (61) ومحمود علاء (67 من ركلة جزاء).

وهو الفوز الثاني على التوالي للزمالك والتاسع هذا الموسم فعزز موقعه في المركز الثالث برصيد 31 نقطة مع مباراتين مؤجلتين، فيما مني الإسماعيلي بخسارته الثانية تواليا والثامنة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 21 نقطة في المركز التاسع.

وتبادل الفريقان السيطرة والاستحواذ والخطورة على المرميين في الشوط الأول، وإن كان الاسماعيلي الافضل. وكانت اول فرصة حقيقة في المباراة للضيوف عندما مرر مصطفى محمد عرضية عرضية سددها "اوباما" برعونة وابعدها محمد فوزى الي ركنية (18).

ورد مهاجم الاسماعيلي محمد الشامي بعد دقيقتين بهجمة مرتدة انفرد علي اثرها بمحمد ابو جبل لكنه فقد توازنه، ثم تلقى تمريرة من احمد مدبولي خلف دفاع الزمالك سددها خارج المرمى (27).

وسدد جناح الزمالك المغربي محمد اوناجم كرة قوية أخرجها فوزي الى ركنية بصعوبة (28)، قبل أن يحصل الاسماعيل يعلى ركلة جزاء اثر عرقلة احمد مدبولي داخل المنطقة فانبرى لها المحمدي بنجاح علي يمين ابو جبل (33).

واشهر حكم المباراة محمود عاشور البطاقة الحمراء لسامي الشيشيني المدرب المساعد للزمالك للاعتراض على قراراته (36).

وضغط الزمالك في بداية الشوط الثاني سعيا لإدراك التعادل، ونجح في مسعاه عبر اوباما مستغلا كرة عرضية للتونسي فرجاني ساسي تابعها برأسه على يسار محمد فوزى (61)، مسجلا اول اهدافه مع الزمالك في الدوري هذا الموسم.

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وحصل الزمالك على ركلة جزاء اثر عرقلة مصطفي محمد داخل المنطقة فانبرى لها محمود علاء على يمين محمد فوزي (67) مانحا التقدم لفريقه.

وأكمل الاسماعيل يالمباراة بعشرة لاعبين اثر طرد لاعبه البديل محمد بيومي لحصوله على الانذار الثاني (79).

وأهدر التونسي فخر الدين بن يوسف فرصة ادراك التعادل للإسماعيلي بعدما سدد كرة اصطدمت بقدم محمود علاء وخرجت الى ركنية (89).

وحسم التعادل الإيجابي مباراة حرس الحدود والجونة 2-2 بملعب المكس في الاسكندرية.

وسجل مصطفى جمال (28 من ركلة جزاء) وعبد الرحمن خالد (49) هدفي حرس الحدود، واحمد ياسر ريان (42 من ركلة جزاء و54) هدفي الجونة.

ورفع حرس الحدود رصيده الى 19 نقطة في المركز العاشر بفارق الاهداف أمام الجونة الحادي عشر.

ملخص مباراة الزمالك والاسماعيلى: