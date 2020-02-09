رونالدو يحقق إنجازاً تهديفياً جديداً مع يوفنتوس في الملاعب الإيطالية

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حقق المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع نادي يوفنتوس الإيطالي إنجازاً تهديفياً جديداً يضاف إلى سلسلة الإنجازات الطويلة التي حققها خلال مسيرته الاحترافية .

وبإحرازه هدفين في شباك فيرونتينا ضمن الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي ، فإن رونالدو يكون قد نجح في رفع غلته التهديفية إلى 50 هدفاً في 70 مباراة بكافة الاستحقاقات، ليصبح بذلك اسرع لاعب يصل إلى هذا السقف التهديفي في تاريخ يوفنتوس ، كما بات ثاني اسرع لاعب يحقق هذا الرقم في الملاعب الإيطالية.

وبحسب صحيفة "دايلي ميل" البريطانية، فإن الإوكراني أندريه شيفشينكو مهاجم نادي ميلان نجح في إحراز 50 هدفاً في 69 مباراة أي بفارق مباراة واحدة فقط عن رونالدو.

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هذا وتفوق البرتغالي رونالدو على المهاجم البرازيلي رونالدو الذي بلغ سقف 50 هدفاً مع إنتر ميلان في 77 مباراة ، مثلما تفوق على المهاجم الهولندي ماركو فان باستن الذي سجل 50 هدفاً مع نادي ميلان بعد خوضه 83 مباراة.

كما تفوق رونالدو على الفرنسي ميشال بلاتيني الذي سجل 50 هدفاً لصالح يوفنتوس خلال 84 مباراة، كما تفوق على المهاجم الأرجنتيني جابرييل باتيستوتا الذي سجل هو الآخر 50 هدفاً لصالح فيورنتينا في خلال 85 مباراة ، في حين بلغ الفرنسي دافيد ترزيغيه هذا السقف التهديفي ضمن صفوف يوفنتوس بعدما خاض 86 مباراة .

يشار الى أن رونالدو قد انتقل إلى يوفنتوس صيف عام 2018 في صفقة قياسية في تاريخ النادي ، حيث سجل 28 هدفاً في موسمه الأول مع الفريق ، فيما سجل 22 هدفاً حتى الآن.