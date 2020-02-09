تشكيل برشلونة ضد ريال بيتيس بالدوري الاسباني

يحل بعد قليل فريق برشلونة، على مستضيفه ريال بيتيس، على ملعب “بينتو فيامارين”، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من عمر مسابقة الدورى الإسبانى “الليجا”، وذلك اليوم في تمام العاشرة.

حيث سيدخل برشولة بالتشكيل الأساسي لمواجهة ريال بيتيس والذي أعلنه كيكى سيتين، مدرب الفريق، كالتالي:

في حراسة المرمى: تير شتيجن

في خط الدفاع: سيميدو – أومتيتى- لينجليت – جونيور فيربو

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في خط الوسط: بوسكيتس – فيدال- دى يونج

في خط الهجوم: سيرجى روبرتو – جريزمان – ميسى

ويشهد تشكيل البارسا لمباراة الليلة، غياب كلا من لويس سواريز وعثمان ديمبيلى بسبب الإصابة، كما يغيب للإيقاف جيرارد بيكيه بسبب تراكم البطاقات الصفراء، ويحتل برشلونة برصيد 46 نقطة وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني.