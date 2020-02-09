الصفاقسي يفوز على اتحاد المنستيري بهدف نظيف

استطاع فريق الصفاقسي المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري حسين السيد من تحقيق الفوز على نظيره الاتحاد المنستيري بالمباراة التي جمعت بينهما على ملعب “الطيب المهيري” اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ 14 من عمر مسابقة الدوري التونسي والتي انتهت بهدف نظيف دون رد.

فقد حقق هدف الفوز للصفاقسي بالهدف الوحيد بالمباراة في الدقيقة 79 عن طريق كيجسلاي ايدوه، كما أهدر حمزة المثلوثىي ركلة جزاء للصفاقسي في الدقيقة 93 من زمن اللقاء، وبهذا الفوز استطاع استطاع الصفاقسي من رفع رصيده إلى 28 نقطة واحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري التونسي.

كما ظهر للمرة الأولي بشكل أساسي ضمن تشكيل الفريق، اللاعب حسين السيد والذي ظهر بمستوي جيد اليوم بلقاء الاتحاد المنستيري، حيث انضم للفريق قادماً من الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية وذلك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.