بايرن ميونخ يحسم قمة الدوري الألماني بالتعادل السلبي أمام لايبزيج

لم يستطع أي من لاعبي بايرن ميونخ وضيفه لايبزيج من تسديد أي هدف خلال المباراة التي أقيمت على ملعب “اليانز آرينا” ضمن مباريات قمة الجولة الـ 21 من الدوري الألماني، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

حيث أهدر لمهاجمي الفريقان العديد من الفرص الكثيرة خلال اللقاء، وبذلك يستمر الصراع بين كلا منهما على لقب المسابقة هذا الموسم، وبالتعادل السلبي لهذا اللقاء احتل بايرن ميونخ برصيد 43 نقطة صدارة البوندزليجا، بينما لايبزيج الذي يحتل المركز الثاني، ويشار أن بايرن ميونخ هو صاحب الرقم القياسي فى التتويج بلقب كأس ألمانيا والذي حصد 19 لقبا.

وقد شارك بايرن ميونخ بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمى: نوير

Advertisements

في الدفاع: بافارد – ديفيز – الابا- بواتينج

في الهجوم: مولر – ليفاندوفسكى – جنابرى

في الوسط: كيميتش – تياجو – جوريتسكا