شكرا لقرائتكم خبر عن بطاقتان حمراوان.. وركلتا جزاء.. الأبرز في لقاء الإسماعيلي والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الإسماعيلي * الزمالك

المسابقة : الجولة السابعة عشر بالدوري العام المصري

الملعب : الإسماعيلي

نتيجة المباراة : هدفين مقابل هدف لصالح الزمالك

حكم المباراة : محمود عاشور

المساعد الأول : تحسين أبوالسادات

المساعد الثاني : محمد محمود لطفي

الحكم الرابع : شريف حسن

ميزان التقييم لطاقم الحكام :

حكم المباراة : محمود عاشور

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القرارات الفنية والسيطرة علي المباراه : ثلاث اختيارات تحكيمية داخل مناطق الجزاء كانت الأبرز في المباراة .

الحالة الأولي في الدقيقة 31 يحتسب الحكم ركلة جزاء صحيحة للاعب الأسماعيلي مدبولي نتيجة الأعاقة باليد من مدافع الزمالك أحمد عيد لم يتردد الحكم في احتسابها والقرار صحيح .

الحالة الثانية مطالبة من لاعبي الزمالك بركلة جزاء بداعي عرقلة مهاجم الزمالك مصطفي محمد الحكم قريب ولدية قدرة علي مشاهدة التفاصيل ويشير بأستمرار اللعب لعدم وجود المخالفة من مدافع الإسماعيلي عماد حمدي وقرار الحكم صحيح .

الحالة الثالثة في الدقيقة 66 يحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح مهاجم الزمالك مصطفي محمد بداعي عرقلة من حارس مرمي الأسماعيلي وقرار غير موفق من الحكم نتيجة عدم وجود مخالفة من حارس المرمي وسقوط المهاجم كان سقوط طبيعي نتيجة عدم التوازن من اللاعب المهاجم مصطفي محمد .

العقوبات الأنضباطية والبطاقات : أنذر الحكم طارق حامد في الدقيقة 30 نتيجة اللعب بتهور . كما أنذر محمد الشامي في الدقيقة 59 نتيجة لمس الكرة باليد ، وفي الدقيقة 78 يشهر البطاقة الحمراء للاعب الأسماعيلي بيومي للأنذار الثاني نتيجة اللعب بتهور ، وفي الدقيقة 35 يشهر البطاقة الحمراء للمدرب العام الشيشيني للأعتراض علي قرارات الحكم .

اللياقة البدنية والتمركز والتحرك : لياقة بدنيه جيدة علي مدار شوطي المباراة ساعدته على التواجد بالقرب من معظم المخالفات بأستثناء قرار ركلة الجزاء المحتسبة في الدقيقة 60 كان يجب علي الحكم القرب من الحدث وفتح زاوية رؤية لمشاهدة التفاصيل الدقيقة للحدث .

تقييم الحكمان المساعدان :

المساعد الأول : تعاون بالقرار في الدقيقة 9 بأحتساب مخالفة بتقدير صحيح .

المساعد الثاني : تعاون مع الحكم علي مدار شوطي اللقاء لاتوجد اختبارات لحالات التسلل .

الحكم الرابع : تعاون مع طاقم التحكيم في السيطرة علي المناطق الفنية .