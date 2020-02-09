شكرا لقرائتكم خبر عن سامى الشيشينى: فوجئت بطردى أمام الإسماعيلى.. وركلة الجزاء غير صحيحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سامى الشيشينى، المدرب العام للزمالك، إن الجهاز الفنى للفريق كانت لديه ثقة فى العودة أمام الإسماعيلى، رغم التأخر فى النتيجة، فى اللقاء الذى جمع الفريقان اليوم، الأحد، على ستاد الإسماعيلية، فى الجولة الـ17 بالدورى الممتاز، والذى انتهى بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.

وتابع الشيشينى فى تصريحاته الصحفية عقب مباراة الإسماعيلى:"الفوز على الإسماعيلي مهم و اللاعبون كانوا على قدر المسئولية، خاصة وأن الفريق لم يفز منذ فترة على الإسماعيلى في ملعبه بالإسماعيلية، التأخر بهدف أمر غير جيد ولكن الجهاز الفني كانت لديه الثقة في العودة، واللاعبون كانوا متسيدين اللقاء وضربة الجزاء التي تم احتسابها للإسماعيلي غير صحيحة.

وعن طرده فى الشوط الأول أمام الإسماعيلى قال الشيشينى:"الحكم قام بطردي لأننى تحدثت معه بأن ركلة جزاء المنافس غير صحيحة وهذا حقنا وفوجئت بطردي، بين الشوطين تحدثنا مع اللاعبين وطالبناهم بالتركيز والعودة، وكان لديهم ثقة فى العودة والفوز على الإسماعيلى دفعة قوية قبل السوبر الافريقي ومباراة الترجي لها استعدادات خاصة لأنها بطولة من لقاء ونفس الأمر بالنسبة لمواجهة الأهلى فى السوبر المصرى ولكن التركيز الآن حول لقاء السوبر الإفريقى".

يذكر أن فوز الزمالك اليوم على الإسماعيلى هو الأول على ملعب الإسماعيلية منذ 13 عاما و4 أشهر و14 يومًا وبالتحديد منذ 4884 يومًا، عندما حقق الأبيض الفوز على الدراويش فى الجولة السابعة من مسابقة الدورى الممتاز، موسم 2006، فى المباراة التى أقيمت يوم 26 سبتمبر 2006، وفاز فيها الأبيض بهدف دون رد أحرزه مجدى عطوة، حيث فشل بعدها الزمالك فى تحقيق أى فوز على ملعب الإسماعيلية، تقدم باهر المحمدى للإسماعيلى من ركلة جزاء فى الدقيقة 33 وأدرك يوسف أوباما التعادل للزمالك فى الدقيقة 61 وسجل محمود علاء الهدف الثانى للزمالك فى الدقيقة 67 من ركلة جزاء.