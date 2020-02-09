شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. شاهد رسالة سامى الشيشينى لحكم المباراة بعد الكارت الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الإسماعيلي ضد الزمالك

وجه سامى الشيشينى مدرب الزمالك رسالة إلى الحكم محمود عاشور بعد طرده قائلا :" مرتاح كدا " خلال المباراة المقامة حاليا بين الفريقين، على ستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى.

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ويرتبط الزمالك عقب مباراة الإسماعيلى، بمجموعة من التحديات المتتالية بدايتها لقاء الترجى التونسى يوم الجمعة 14 نوفمبر فى السوبر الأفريقى، ثم لقاء الأهلى يوم 20 من الشهر الجارى فى بطولة السوبر المحلى بالإمارات، إلى جانب مواجهة الفريق الأحمر يوم 24 من الشهر ذاته فى الدورى، والتى طلب الأبيض تأجيلها ثم مباراتى الترجى فى ذهاب وإياب دور ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا المحدد لهما يومى 29 من الشهر الجارى و6 من شهر مارس المقبل بخلاف لقاء بيراميدز فى الدورى المحدد له يوم 2 من الشهر المقبل.

الإسماعيلي ضد الزمالك

فيما يحتل الزمالك ، المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 28 نقطة، بعدما خاض 14 مباراة حتى الآن، حقق خلالهم الفوز فى 8 مباريات وتعادل فى 4 لقاءات وهُزم فى مباراتين، فيما سجل لاعبيه 20 هدفًا واستقبلت شباكه 10 أهداف فيما يحتل الإسماعيلى المركز التاسع بجدول الترتيب برصيد 21 نقطة، بعدما خاض 16 مباراة، حقق خلالهم الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 3 لقاءات وهُزم فى 7 مواجهات، فيما سجل لاعبيه 14 هدفًا واستقبلت شباكه 18 هدفًا، تقابل الزمالك والإسماعيلى خلال 113 مباراة فى الدورى الممتاز، وكانت أول مباراة جمعتهما عام 1948، وانتهت بفوز الدراويش، بهدفين دون رد.

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الإسماعيلي ضد الزمالك

وحقق الزمالك، الفوز، فى مواجهات أولاد العم خلال 48 مباراة، فيما تعادل الفريقين فى 33 مواجهة بواقع 14 تعادل إيجابيًا و19 تعادل سلبيًا، فيما فاز الإسماعيلى فى32 مباراة، سجل الزمالك سجل 139 هدفًا فى شباك الدراويش، بينما تمكن أبناء الاسماعيلية من هز شباك ميت عقبة 118 مرة، على مدار تاريخهما فى الدورى ليتفوق الزمالك بفارق 21 هدف ويُعد عبد الحليم على، مهاجم الزمالك السابق، هو الهداف التاريخى للأبيض فى مواجهات الفريقين، حيث سجل العندليب 8 أهداف فى شباك الدراويش، فيما سجل عوض عبد الرحمن، مهاجم الإسماعيلى السابق، نفس عدد الأهداف فى شباك الأبيض، ليكون الهداف التاريخى للدراويش فى لقاءات القمة بينهما.