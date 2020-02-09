خسارة أبو القاسم و حمزة في دور الـ 64 بالجائزة الكبرى للشيش بإيطاليا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خسر البطل الأوليمبى علاء أبو القاسم من نظيره لاعب كوريا بنتيجة 15 / 13 في إطار دور الـ 64 ببطولة الجائزة الكبرى المقام في إيطاليا . بينما خسر محمد حمزة من اللاعب ماكسيم بوتيه في نفس الدور بنتيجة 15 / 14 . تأهل البطل الأوليمبى علاء أبو القاسم إلى دور الـ64 بالفوز على أبطال ألمانيا و فرنسا في الأدوار التمهيدية ، بينما تأهل البطل العالمى الشاب محمد حمزة الى نفس الدور فوز بخمس مباريات من أصل ستة فى دور المجموعات يتأهل مباشرة لدور 64 الرئيسى دون خوض الأدوار التمهيدية . فيما بدأ اتحاد السلاح استعداداته النهائية لتنظيم بطولة كأس العالم لسلاح الشيش والمقرر إقامتها بالقاهرة خلال الفترة من 21 إلى 23 فبراير الجارى. وشهدت رياضة السلاح مؤخرا انجاز جديدا بفوز محمد حمزة لاعب المنتخب الوطنى لسلاح الشيش المصنف الأول عالميا بذهبية بطولة كأس العالم لسلاح الشيش للشباب بفرنسا بعد الفوز علي بطل فرنسا 15 /6. Advertisements واحتل حمزة مؤخرا المركز ال 12 فى منافسات الفرق مع منتخب سلاح الشيش للكبار فى كأس العالم بفرنسا بعد الخسارة فى تحديد المراكز من أوكرانيا بنتيجة 45 /28 . حصل محمد حمزة لاعب منتخب سلاح الشيش مؤخرا على المركز الـ12 فى كأس العالم بإيطاليا، حيث أنه تم تكريمه مؤخرا فى كونجرس الاتحاد الدولى لتصدره التصنيف العالمى. توج محمد حمزة فى 2019 الماضى بفضية كأس العالم للشباب بإيطاليا لسلاح الشيش و برونزية كأس العالم للشباب ببولندا لسلاح الشيش، وسط السعى إلى مواصلة صدارة التصنيف هذا الموسم .

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