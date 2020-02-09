حصاد الرياضة المصرية اليوم الاحد 9 / 2 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاحد 9 / 2 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الزمالك يهزم الإسماعيلى 2 / 1 فى لقاء "الكروت" الحمراء قبل السوبر الزمالك يهزم الإسماعيلى 2 / 1 فى لقاء "الكروت" الحمراء قبل السوبر الأهلي يعلن قائمة الفريق قبل مواجهة طلائع الجيش.. ضم بادجى واستبعاد رمضان اتحاد الكرة يعدل موعد مباراة الأهلي و المصري بسبب سوبر الزمالك والترجي اتحاد الكرة: السوبر المصري في موعده 20 فبراير بالإمارات اتحاد الكرة يخطر الأهلي والزمالك رسميا بإقامة القمة 24فبراير باستاد القاهرة الجونة يتعادل مع الحرس 2 - 2 ويستمران فى المنطقة الدافئة بالدورى Advertisements فيديو .. وزير الرياضة يحيل ملف مباراة الأهلى وصن داونز إلى اتحاد الكرة حسام حسن يظهر في الأهلي وسط استقبال حاشد .. صور دعوة مجلس الأهلي لحضور السوبر المحلي أمام الزمالك بالإمارات

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