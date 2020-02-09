شكرا لقرائتكم خبر عن محمود علاء يتقدم للزمالك في الدقيقة 67 من ركلة جزاء أمام الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز محمود علاء مدافع الزمالك الهدف الثاني لفريقه امام الإسماعيلي في الدقيقة 67 من ركلة جزاء من عمر المباراة المقامة بينهما الان ضمن مباريات الجولة الـ 17 للدوري ، لتصبح النتيجة 2/1 للزمالك.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من : محمد أبو جبل، فى حراسة المرمى، أحمد عيد ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة، فى خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما محمد أوناجم ويوسف أوباما أشرف بن شرقى، فى خط الوسط، مصطفى محمد، فى الهجوم".

بينما بدأ الإسماعيلي المباراة بتشكيل مكون من : حراسة المرمى: محمد فوزى ، خط الدفاع: محمود البدرى – إبراهيم أبو اليزيد – باهر المحمدى – أسامة إبراهيم، خط الوسط: محمود دونجا – عماد حمدى - محمد الشامى – أحمد مدبولى – عبد الرحمن مجدى، خط الهجوم فخر الدين بن يوسف.

يدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 28 نقطة، بعدما خاض 14 مباراة حتى الآن، حقق خلالهم الفوز فى 8 مباريات وتعادل فى 4 لقاءات وهُزم فى مباراتين، فيما سجل لاعبيه 20 هدفًا واستقبلت شباكه 10 أهداف، بينما يحتل الإسماعيلى المركز التاسع بجدول الترتيب برصيد 21 نقطة، بعدما خاض 16 مباراة، حقق خلالهم الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 3 لقاءات وهُزم فى 7 مواجهات، فيما سجل لاعبيه 14 هدفًا واستقبلت شباكه 18 هدفًا.

































































































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