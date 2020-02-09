زيزو: من حسن الحظ اللعب فى الزمالك.. وأمامنا فرصة لا تتكرر فى فبراير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد زيزو، صانع ألعاب الزمالك، إن الفوز على الإسماعيلى، يعد هام فى ذلك التوقيت من أجل منح الفريق الأبيض دفعة معنوية، قبل مواجهة الترجى يوم الجمعة القادمة، فى بطولة السوبر الإفريقى، معربا عن سعادته بثقة جماهير الزمالك ودعمهم له قائلا:"مازلت لم أقدم شئ وإن شاء الله نحسم لقب السوبر ونهديه لجماهيرنا".
وتابع زيزو فى لقاء مع قناة أون سبورت عقب لقاء الإسماعيلى:"ضغط المباريات فى شهر فبراير يعد أمر إيجابى ومن حسن حظنا اللعب فى الزمالك لإن أمامنا مباراتين أمام الترجى والأهلى ببطولتين وهذه فرصة لا تأتى أمام أي لاعب كثيراً ونلعب فى نادى هدفه تحقيق كل البطولات".
كما شدد زيزو إن لاعبى الزمالك تعاهدوا على غلق صفحة الدورى بشكل جيد وهو ما حدث بالفوز على الإسماعيلى، بهدفين مقابل هدف، فى الجولة السابعة عشر بالدورى الممتاز، متابعا أغلقنا اليوم صفحة الدورى تماما للتركيز فى مواجهة الترجى التونسى.
وأوضحت بعض التقارير الإعلامية إن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قرر تعيين الحكم الجنوب أفريقى فيكتور جوميز، لإدارة مباراة السوبر الأفريقي، التي تجمع الزمالك مع الترجى التونسي، ويعاون الحكم الجنوب أفريقى مواطنه زاكيلي سويلا حكما مساعدا أول، وسوري فاتسواني حكما مساعدا ثان من ليسوتو، والسنغالي ماجات نداي حكما رابعا ويتكون طاقم تقنية الفيديو "فار"، من الزامبي جاني سيكازوي، والجزائري مصطفى غربال والأنجولي جيرسون دوس سانتوس، وسيكون حميدو هيمة من النيجر مراقبا للمباراة.
ويشارك الزمالك فى السوبر الإفريقى بعدما توج بلقب الكونفدرالية على حساب فريق نهضة بركان المغربى، بينما حصد الترجى لقب دورى أبطال افريقيا، على حساب الوداد المغربى كما سيواجه فريق باب سويقه، نظيره الفارس الأبيض، في دور ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا، إذ ستقام مباراة الذهاب في القاهرة، يوم 29 من شهر فبراير الجارى، على أن تلعب مباراة الإياب يوم 6 مارس المقبل في تونس.
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