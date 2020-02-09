شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الإسماعيلى: لا أصدق الخُسارة من الزمالك.. وأشعر بـ"إحباط تام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفرنسى جوميز، المدير الفنى للإسماعيلى، إنه لا يصدق الخسارة من الزمالك، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، الأحد، على ستاد الإسماعيلية، فى الجولة السابعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز .

وتابع جوميز قائلاً:"أشعر بالإحباط ولا أصدق إن الزمالك احتسب له ركلة جزاء بهذه الطريقة التى أراها غير صحيحة ولا أصدق الخسارة بسبب ذلك.. فقدنا التركيز فى الشوط الثانى وأحبطنا بعد طرد محمد بيومى وتأثرنا بإصابة عماد حمدى ولا نستحق تلك الخسارة، بالتأكيد الزمالك فريق قوى وهناك أوقات سعيدة وأوقات سيئة فى كرة القدم لكن اليوم سئ بالنسبة لنا وكان من المفترض أن نستعيد مكانتنا ولكن علينا الاستمرار في التفاؤل خاصة إننا أظهرنا فى الشوط الأول إننا نلعب بقوة والأمور سوف تتحسن فى المستقبل عندما يكون التركيز أكبر".

كما أشار المدير الفنى للإسماعيلى فى لقاءه مع قناة أون سبورت عقب المباراة عن مدى رؤيته لشعور جمهور الإسماعيلى بعد تلك الخسارة قائلا:"أنا من مشجعين الإسماعيلي وأشعر بالإحباط مثلهم، ولكن سنلقى ما حدث خلف ظهرنا ونحن من ساعدنا الزمالك فى اختراق العمق لذا علينا أن نصحح تلك الأخطاء".

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كما شدد المدير الفنى للإسماعيلى إن تصحيح الأخطاء سيتم سريعا من أجل دخول مواجهة الرجاء المغربى، فى حالة تركيز تام من أجل التأهل إلى نهائى البطولة العربية، لمصالحة جماهير الإسماعيلى فى اللقاء الذى يعتبره الأهم لفريقه هذا الموسم.

ويُعد فوز الزمالك اليوم على الإسماعيلى هو الأول على ملعب الإسماعيلية منذ 13 عاما و4 أشهر و14 يومًا وبالتحديد منذ 4884 يومًا، عندما حقق الأبيض الفوز على الدراويش فى الجولة السابعة من مسابقة الدورى الممتاز، موسم 2006، فى المباراة التى أقيمت يوم 26 سبتمبر 2006، وفاز فيها الأبيض بهدف دون رد أحرزه مجدى عطوة، حيث فشل بعدها الزمالك فى تحقيق أى فوز على ملعب الإسماعيلية، تقدم باهر المحمدى للإسماعيلى من ركلة جزاء فى الدقيقة 33 وأدرك يوسف أوباما التعادل للزمالك فى الدقيقة 61 وسجل محمود علاء الهدف الثانى للزمالك فى الدقيقة 67 من ركلة جزاء.