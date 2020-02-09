شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم الأحد 9/ 2/ 2020 فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأحد 9/ 2/ 2020 إقامة مباراتين فى إطار منافسات الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز، حيث إلتقى حرس الحدود مع الجونة، واصطدم الإسماعيلى بالزمالك، وشهدت مواجهات اليوم فوز وتعادل، والحصيلة سبعة أهداف.

الجونة يتعادل مع الحرس 2 - 2 ويستمران فى المنطقة الدافئة بالدورى

حقق فريق الجونة التعادل مع حرس الحدود بنتيجة 2 / 2 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، علي استاد المكس بالإسكندرية، فى الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

فى الشوط الأول من المباراة احتسب الحكم محمد التابعى ركلة جزاء للحرس فى الدقيقة 37 أحرز منها مصطفى جمال هدف التقدم، ثم احتسب ركلة جزاء للجونة فى الدقيقة 42 وأحرز منها أحمد ياسر ريان هدف التعادل، وفى الشوط الثانى أحرز عبد الرحمن خالد الهدف الثانى للحرس فى الدقيقة 49، ثم نجح أحمد ياسر ريان فى ادراك هدف التعادل لفريقه مرة ثانية فى الدقيقة 54.

وعقب انتهاء المباراة اعترض بشدة أكرم توفيق لاعب وسط الجونة، على حكم المباراة محمد التابعى، خاصة فيما يخص الوقت الضائع الذى احتسب، بالإضافة إلى بعض قراراته التى لم تنال لاعب الجونة، ويراى انها اثرت على مسيرة فريقه خلال الـ 90 دقيقة.

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بهذه النتيجة يحصد كل فريق نقطة واحدة من المباراة، ويبقى الوضع كما هو عليه فى جدول ترتيب الدورى، حيث ارتفع رصيد الحرس للنقطة 19 محتلاً المركز العاشر بعد أن لعب 17 مباراة فاز في 4 وتعادل في 7 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 14 هدفاً وتلقت شباكه 15 هدفاً فيما يحتل الجونة المركز الحادى عشر برصيد 19 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 4 وخسر 8 مباريات وسجل لاعبيه 14 هدفاً وتلقت شباكه 23 هدفاً. ويعد هذا التعادل الرابع بين الفريقين، إلا إنه لم يحدث من قبل أن تعادل الحرس مع الجونة بهدفين لكل منهما، لتصبح تلك النتيجة جديدة فى تاريخ مواجهتهما.

الزمالك يهزم الإسماعيلى 2 / 1 فى لقاء "الكروت" الحمراء قبل السوبر

حقق فريق الزمالك فوزًا هامًا على الإسماعيلى، بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على ستاد الإسماعيلية، فى الجولة السابعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، تقدم باهر المحمدى للإسماعيلى من ركلة جزاء فى الدقيقة 33 وأدرك يوسف أوباما التعادل للزمالك فى الدقيقة 61 وسجل محمود علاء الهدف الثانى للزمالك فى الدقيقة 67 من ركلة جزاء.

وبهذه النتيجة، يواصل الزمالك تواجده فى المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز وارتفع رصيده من النقاط إلى 31 نقاط بفارق نقطة وحيدة عن المقاولون العرب صاحب المركز الثانى برصيد 32 نقطة، ولكن لعب الزمالك 15 مباراة بينما خاض المقاولون 16 لقاء فيما توقف رصيد الإسماعيلى عند 21 نقطة ويحتل المركز التاسع فى جدول ترتيب الدورى الممتاز.

ويعد فوز الزمالك على الدراويش دافع معنوى قوى قبل مواجهة الترجى التونسى يوم الجمعة المقبل على ملعب الغرافة فى قطر، بمباراة كأس السوبر الأفريقى.