شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. محمود علاء يتخطى أساطير الزمالك ويحذر "يونس والكاس" بهدف اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الإسماعيلي ضد الزمالك

تخطى محمود علاء مدافع الزمالك رقم إسماعيل يوسف "تيجانا" وعمرو ذكى "البلدوزر" في عدد الأهداف حيث وصل اللاعب لهدفه الـ24 في الدورى مع الفريق الأبيض بعد هز شباك الإسماعيلى في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ17 من عمر مسابقة الدورى المصرى وانتهت بفوز الأبيض بهدفين دون رد.

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ويرتبط الزمالك عقب مباراة الإسماعيلى، بمجموعة من التحديات المتتالية بدايتها لقاء الترجى التونسى يوم الجمعة 14 نوفمبر فى السوبر الأفريقى، ثم لقاء الأهلى يوم 20 من الشهر الجارى فى بطولة السوبر المحلى بالإمارات، إلى جانب مواجهة الفريق الأحمر يوم 24 من الشهر ذاته فى الدورى، والتى طلب الأبيض تأجيلها ثم مباراتى الترجى فى ذهاب وإياب دور ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا المحدد لهما يومى 29 من الشهر الجارى و6 من شهر مارس المقبل بخلاف لقاء بيراميدز فى الدورى المحدد له يوم 2 من الشهر المقبل.

حقق نادى الزمالك فوزا مهما على الإسماعيلى، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، الأحد، على ستاد الإسماعيلية، فى الجولة السابعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز.

تقدم باهر المحمدى للإسماعيلى من ركلة جزاء فى الدقيقة 33 وأدرك يوسف أوباما التعادل للزمالك فى الدقيقة 61 وسجل محمود علاء الهدف الثانى للزمالك فى الدقيقة 67 من ركلة جزاء.

وواصل الزمالك تواجده فى المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز وارتفع رصيده من النقاط إلى 31 نقاط بفارق نقطة وحيدة عن المقاولون العرب صاحب المركز الثانى برصيد 32 نقطة، ولكن لعب الزمالك 15 مباراة بينما خاض المقاولون 16 لقاء فيما توقف رصيد الإسماعيلى عند 21 نقطة ويحتل المركز التاسع فى جدول ترتيب الدورى الممتاز.