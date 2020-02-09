شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون : الفوز على الإسماعيلي مهم قبل مواجهة الترجي بالسوبر الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك أنه سعيد بفوز فريقه على فريق كبير مثل الإسماعيلي بنتيجة 2 / 1 ، فى الجولة السابعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، تقدم باهر المحمدى للإسماعيلى من ركلة جزاء فى الدقيقة 33 وأدرك يوسف أوباما التعادل للزمالك فى الدقيقة 61 وسجل محمود علاء الهدف الثانى للزمالك فى الدقيقة 67 من ركلة جزاء.

تابع كارتيرون في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي للمباراة ، أن فوز فريقه على الإسماعيلي هام للغاية لأنه قبل مباراة السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي يوم 14 فبراير الجاري بقطر وحافز قوي للاعبين لدخول مباراة أمام فريق قوي بالترجي وهو فائز على الإسماعيلي.

أضاف المدير الفني للزمالك ، أخوض كل مباراة بطريقتها و بظروفها ، انتهيت الأن من الإسماعيلي و الأن نركز على مباراة الترجي ، وليس بالضرورة أن من لعب مباراة الإسماعيلي سيكون في التشكيل الأساسي لمباراة الترجي كما يردد البعض، من الممكن أن يكون هناك بعض التعديلات ، ولكن الظروف هي من ستحدد من يلعب مباراة السوبر الأفريقي المهمة للغاية.

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في سؤال له حول ضرية جزاء الإسماعيلي أكد كارتيرون أنه يطلب من لاعبيه عدم الإعتراض على قرارات الحكام و التركيز في الملعب فقط وتحقيقة الفوز

تغلب الزمالك على الإسماعيلى، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، الأحد، على ستاد الإسماعيلية، وبهذه النتيجة، يواصل الزمالك تواجده فى المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز وارتفع رصيده من النقاط إلى 31 نقاط بفارق نقطة وحيدة عن المقاولون العرب صاحب المركز الثانى برصيد 32 نقطة، ولكن لعب الزمالك 15 مباراة بينما خاض المقاولون 16 لقاء فيما توقف رصيد الإسماعيلى عند 21 نقطة ويحتل المركز التاسع فى جدول ترتيب الدورى الممتاز.

تشكيل الفريقان

دخل الزمالك المباراة بتشكيل يضم كلاً من:"محمد أبو جبل فى حراسة المرمى، أحمد عيد ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة، فى خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما محمد أوناجم ويوسف أوباما أشرف بن شرقى، فى خط الوسط، مصطفى محمد، فى الهجوم".

وجاء تشكيل الإسماعيلى مكون من:" محمد فوزى فى حراسة المرمى، أسامة إبراهيم وباهر المحمدى ومحمود البدرى وإبراهيم أبو اليزيد فى خط الدفاع، محمود دونجا وعماد حمدى وأمامهما محمد الشامى وأحمد مدبولى وعبد الرحمن مجدى فى خط الوسط، فخر الدين بن يوسف فى خط الهجوم".