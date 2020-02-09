شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الزمالك يحل العُقدة ويفوز فى الإسماعيلية لأول مرة منذ 4884 يومًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُعد فوز الزمالك اليوم على الإسماعيلى هو الأول على ملعب الإسماعيلية منذ 13 عاما و4 أشهر و14 يومًا وبالتحديد منذ 4884 يومًا، عندما حقق الأبيض الفوز على الدراويش فى الجولة السابعة من مسابقة الدورى الممتاز، موسم 2006، فى المباراة التى أقيمت يوم 26 سبتمبر 2006، وفاز فيها الأبيض بهدف دون رد أحرزه مجدى عطوة تحت قيادة المدرب البرتغالى مانويل كاجودا، حيث فشل بعدها الزمالك فى تحقيق أى فوز على ملعب الإسماعيلية، رغم فوزه فى بعض المواسم ذهاب وعودة لكن المباريات كانت تقام فى السويس.

ونجح الزمالك اليوم فى الفوز على الإسماعيلى، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جاءت ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، تقدم باهر المحمدى للإسماعيلى من ركلة جزاء فى الدقيقة 33 وأدرك يوسف أوباما التعادل للزمالك فى الدقيقة 61 وسجل محمود علاء الهدف الثانى للزمالك فى الدقيقة 67 من ركلة جزاء وبهذه النتيجة، يواصل الزمالك تواجده فى المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز وارتفع رصيده من النقاط إلى 31 نقاط بفارق نقطة وحيدة عن المقاولون العرب صاحب المركز الثانى برصيد 32 نقطة، ولكن لعب الزمالك 15 مباراة بينما خاض المقاولون 16 لقاء فيما توقف رصيد الإسماعيلى عند 21 نقطة ويحتل المركز التاسع فى جدول ترتيب الدورى الممتاز.

دخل الزمالك المباراة بتشكيل يضم كلاً من:"محمد أبو جبل فى حراسة المرمى، أحمد عيد ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة، فى خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما محمد أوناجم ويوسف أوباما أشرف بن شرقى، فى خط الوسط، مصطفى محمد، فى الهجوم".

وجاء تشكيل الإسماعيلى مكون من:" محمد فوزى فى حراسة المرمى، أسامة إبراهيم وباهر المحمدى ومحمود البدرى وإبراهيم أبو اليزيد فى خط الدفاع، محمود دونجا وعماد حمدى وأمامهما محمد الشامى وأحمد مدبولى وعبد الرحمن مجدى فى خط الوسط، فخر الدين بن يوسف فى خط الهجوم".

الشوط الأول

جاءت بداية المباراة، هادئة، قبل أن يحتسب محمود عاشور حكم اللقاء فى الدقيقة 4 ركلة حرة المباشرة للزمالك ليتقدم لها المغربى محمد أوناجم، جناح الفريق ويمرر الكرة طولية إلى داخل منطقة الجزاء وإرتقى لها فرجاني ساسي لكن جاءت الرأسية من جانبه غير متقنة لتمر الكرة إلى جوار القائم الأيسر لمرمى الإسماعيلى دون خطورة وتبادل الفريقان الهجمات بعد ذلك دون جدوى على المرمى وتوقف اللعب فى الدقيقة 10 بسبب تغيير طارق حامد لاعب الوسط لحذائه قبل أن يتم استئنافه سريعاً ليستمر اللعب سلبى بين الفريقان.

وفى الدقيقة 18، جاءت أولى هجمة خطيرة من نصيب الزمالك بانطلاقة رائعة من الجبهة اليمنى لمصطفى محمد ليتوغل داخل منطقة جزاء الإسماعيلى ومرر عرضية رائعة للقادم من الخلف يوسف أوباما الذى استقبل الكرة بتسديدة أرضية غير متقنة تصدى لها محمد فوزى وأبعد الكرة إلى ركنية ثم وبدأ الإسماعيلى محاولاته الهجومية معتمدا على انطلاقات الشامى الذى أهدر أخطر الفرص المحققة في الدقيقة 27 عندما تسلم تمريرة رائعة من أحمد مدبولى لينفرد على إثرها بالمرمى ولكن جاءت تسديدته بجوار مرمى أبو جبل وحصل طارق حامد على الإنذار الأصفر الأول فى اللقاء.

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وفى الدقيقة 32، احتسب الحكم محمود عاشور، ركلة جزاء لصالح الإسماعيلى وتقدم لها باهر المحمدى قائد الدراويش ليسدد الكرة أقصى الزاوية اليمنى بقوة ولم يلحق بها محمد أبو جبل حارس الزمالك الذى كان قريبا من تصدى الكرة التى سكنت شباكه ليتقدم الدراويش بالهدف الأول فى الدقيقة 33، وفى الدقيقة 35 توقفت المباراة نتيجة احتجاجات جهاز الزمالك ليقود الحكم بطرد سامى الشيشينى المدرب العام للفريق ثم تم استئناف اللقاء بضغط هجومى من لاعبى الزمالك فى محاولات لإدراك التعادل دون جدوى.

الشوط الثانى

وجاء تبديل الإسماعيلى الأول فى الدقيقة 48 بنزول محمد بيومى بدلا من عماد حمدى لإصابة الأخير ثم دفع جهاز الدراويش فى الدقيقة 59 بنزول محمد صادق بدلا من أحمد مدبولى وفى الدقيقة 60 نجح الزمالك فى استغلال محاولاته الهجومية للتعادل بعرضية رائعة من أوناجم ليصعد أوباما ويوجه الكرة برأسة قويه فى شباك الدراويش فى الدقيقة 61 لتصبح النتيجة 1 / 1 وأشهر الحكم محمود عاشور الإنذار الأصفر فى الدقيقة 65 للبديل محمد بيومى.

وفى الدقيقة 67، احتسب الحكم محمود عاشور، ركلة جزاء لصالح الزملك بداعى عرقلة حارس الإسماعيلى محمد فوزى لمصطفى محمد مهاجم الفريق الأبيض ليتقدم محمود علاء ويسجلها فى شباك الإسماعيلى لتصبح النتيجة تقدم الزمالك 2 / 1 ليتقدم الدراويش فى محاولات هجومية لإدراك التعادل دون جدوى ثم دفع كارتيرون المدير الفنى للزمالك بالثنائى زيزو ومصطفى فتحى على حساب أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم فى الدقيقة 76 وأشهر الحكم الإنذار الأصفر الثانى لمحمد بيومى ليخرج بديل الدراويش مطرودا ويكمل فريقه اللقاء بعشر لاعبين منذ الدقيقة 79.

ودفع الفرنسى جوميز، المدير الفنى للإسماعيلى، بشيلونجو بدلا من عبد الرحمن مجدى فى الدقيقة 84، فى محاولة لإدراك التعادل بينما أشرك الفرنسى كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، بثالث تغيير له بنزول الكونغولى كابونجو كاسونجو بدلا من مصطفى محمد فى الدقيقة 86 وفى الدقيقة 90 كاد التونسى فخر الدين بن يوسف فى خطف هدف التعادل بعد تسديدة من داخل منطقة جزاء ولكن اصطدمت بقدم محمود علاء لتتحول إلى ركنية وواصل الدراويش المحاولات الهجومية وتوغل محمد صادق إلى داخل منطقة الجزاء ومرر كرة عرضية رائعة إلى شيلونجو الذى حولها خارج مرمى الزمالك وبذلك يغلق الزمالك ملف الدورى من أجل بدء الاستعداد لمواجهته القادمة مع الترجى التونسى، يوم الجمعة القادمة، فى بطولة السوبر الإفريقى، والتى ستقام على ملعب الغرافة القطرى.