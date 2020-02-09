كارتيرون: طالبت اللاعبين بعدم الغضب أو الاعتراض على قرارات الحكم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الهواري:

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، أنه أغلق صفحة مواجهة الإسماعيلي بشكل كامل للتركيز على لقاء الترجي التونسي بكأس السوبر الأفريقي.

وأشار كارتيرون في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي بعد مواجهة الإسماعيلي، إلى أنه طالب فريقه بضرورة الحفاظ على تركيزه خلال الشوط الثاني من أجل تحقيق الفوز.

وقال المدير الفني الفرنسي: "سعيد بهذا الفوز قبل السفر لمواجهة الترجي، عانينا في الشوط الأول وأهدرنا الكثير منن الفرص".

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وأضاف: "لعبت المباراة بتشكيل ليس من الأساسيين بنسبة 100%، وليس من الضروري أن من لعبوا اليوم هم من سيلعبون لقاء الترجي".

وأكمل: "طالبت اللاعبين بين الشوطين بعدم الاعتراض على الحكم وألا يغضبوا من أي شيء، أبلغتهم بضرورة تحقيق الفوز في كرة القدم فقط، لا بالعنف أو بأي شيء آخر".

واختتم: "مباراة السوبر الأفريقي فرصة رائعة لنا، التجهيز لها سيكون كأننا نخوض مباراة نهائية لبطولة كبرى، التحضير النفسي لهذا اللقاء هام جدًا".

وحقق الزمالك فوزًا على الإسماعيلي بهدفين لواحد مساء اليوم، الأحد، في استاد الإسماعيلية ضمن مباريات الجولة 17 من الدوري المصري الممتاز.