الاتحاد التونسي يعلن حكم السوبر الإفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، وصول خطاب من لجنة الحكام في الاتحاد الإفريقي بأسماء طاقم حكام مباراة كأس السوبر التي تجمع البطل المصري، الزمالك، حامل لقب الكونفدرالية، والترجي التونسي بطل دوري أبطال إفريقيا.

ويدير الجنوب إفريقي فيكتور جوميز مباراة السوبر الإفريقي الذي خسره الترجي التونسي في الموسم الماضي أمام الرجاء المغربي الذي قاده آنذاك المدير الفني الحالي للزمالك باتريس كارتيرون.

كما أعلن الاتحاد الإفريقي على الأطقم المساعدة بالإضافة إلى طاقم حكام الـ"فار".

وتقام بطولة كأس السوبر الإفريقي 14 فبراير الجاري بالعاصمة القطرية، الدوحة في النسخة الثانية التي تقام بها خارج القارة الإفريقية.

وجاء الطاقم بالكامل كما يلي:

فيكتور جوميز حكم ساحة (جنوب افريقيا)

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زاكيلي سويلا حكم مساعد أول (جنوب افريقيا)

سوري فاتسواني حكم مساعد ثان (ليسوتو)

ماجات نداي حكم رابع (السنغال)

جاني سيكازوي حكم الفيديو (زامبيا)

مصطفى غربال حكم الفيديو (الجزائر)

جيرسون دوس سانتوس حكم الفيديو (أنجولا)