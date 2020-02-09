زيزو يتحدث عن مكاسب تخطي الإسماعيلي.. والاستعداد للسوبر أمام الترجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد أحمد السيد زيزو، لاعب فريق الزمالك، أن فوز فريقه على الإسماعيلي بالدوري، أعطى اللاعبين دفعة قوية قبل مواجهة الترجي بالسوبر الأفريقي.

وعاد نادي الزمالك من تأخره أمام الإسماعيلي، ليحقق فوزًا بهدفين لواحد، مساء اليوم الأحد، في إطار مباريات الجولة 17 من الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي فريق الزمالك أمام نظيره الترجي التونسي، مساء الجمعة المقبل، في كأس السوبر الأفريقي المقرر إقامته في العاصمة القطرية بالدوحة.

وقال "زيزو" في تصريحات خلال قناة أون سبورت، إن مواجهة الإسماعيلي وتحقيق الفوز أعطى اللاعبين دفعة قوية قبل الإصطدام بالترجي التونسي على السوبر الأفريقي.

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وأضاف، أنه كان لابد من تحقيق الفوز قبل المباراة المقبلة للفريق في السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي، لافتا أن لاعبو الزمالك تعاهدوا على تحقيق نتيجة إيجابية قبل السفر إلى الدوحة.

وأوضح، أن الزمالك أغلق صفحة الإسماعيلي في الدوري، ويركز حاليا على مواجتهه المقبلة أمام الترجي التونس بالسوبر الأفريقي.

وأشار إلى أن الفريق سيلعب خلال الأيام المقبلة على بطولتين هامتين وهما السوبر المصري والسوبر الإفريقي وسيسعى للفوز بهما من أجل جماهير الزمالك.

وأتم تصريحاته:" اعتقد أن المباريات الصعبة المتتالية التي يخوضها مع الزمالك شيء إيحابي، فمن حسن الحظ أي لاعب التواجد مع فريق كبير ينافس على العديد من البطولات، لذلك سيحاول جميع اللاعبين أن يكونوا على قدر المسؤولية".