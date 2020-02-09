الزمالك ينتزع فوزًا صعبا أمام الإسماعيلي ويواصل الانطلاق بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- محمد مصطفى:

حقق الزمالك فوزًا صعبا أمام الإسماعيلي بهدفين لهدف ضمن الجولة الـ17 من مسابقة الدوري، والتي أقيمت على ستاد الإسماعيلية.

تقدم للإسماعيلي في الشوط الأول عن طريق باهر المحمدي، في الدقيقة 33 من ضربة جزاء، فيما سجل يوسف أوباما هدف التعادل في الدقيقة 61، قبل أن يضيف محمود علاء الهدف الثاني للفريق الأبيض في الدقيقة 67 من ضربة جزاء.

وبتلك النتيجة ارتفع رصيد الزمالك لـ31 نقطة في المركز الثالث، متخلفا عن المقاولون العرب صاحب الوصافة بـ32 نقطة، ولكن للفريق الأبيض مباراة أقل المؤجلة أمام الأهلي.

في المقابل بقي الإسماعيلي في المركز التاسع برصيد 21 نقطة.

وبدأ الإسماعيلي المباراة بالتشكيل التالي: حراسة المرمى: محمد فوزي - خط الدفاع: محمود البدري - إبراهيم أبو اليزيد - باهر المحمدي - أسامة إبراهيم - خط الوسط: أحمد مدبولي - عماد حمدي - محمود عبد العاطي "دونجا" - عبد الرحمن مجدي - خط الهجوم: محمد الشامي - فخر الدين بن يوسف.

فيما بدأ الزمالك بالتشكيل التالي: حراسة المرمى: محمد أبو جبل - خط الدفاع: عبد الله جمعة - محمود علاء - محمد عبد الغني - عبد الله جمعة - خط الوسط الدفاعي: طارق حامد - فرجاني ساسي - خط الوسط الهجومي: محمد أوناجم - يوسف إبراهيم "أوباما" - أشرف بنشرقي - خط الهجوم: مصطفى محمد.

تفاصيل المباراة:

أول كرة خطيرة للزمالك جاءت في الدقيقة 18، بعد انطلاقة لمصطفى محمد من الجانب الأيمن، ليمرر الكرة عرضية لأوباما الذي سدد الكرة، ولكن تألق فوزي حارس الإسماعيلي ليحولها لركنية.

انطلق بعدها محمد الشامي وانفرد بمرمى أبو جبل، قبل أن يفقد السيطرة على نفسه ويسقط دون التحام مع مدافع الزمالك الذي لحق به.

وانطلق أسامة إبراهيم من الجانب الأيمن، ليتسلم الكرة ويدخل لمنطقة الجزاء قرب الـ6 ياردات، قبل أن يسدد بجوار القائم.

بعدها بدقيقة واحدة، التي أشارت لـ27، مرر مدبولي تمريرة للشامي الذي انفرد بالمرمى ولكن سدد، لتمر كرته بجوار القائم، ليرد بعدها مباشرة أوناجم من هجمة خطيرة للزمالك، ولكن تألق حارس الدراويش ليحولها لركنية.

Advertisements

وحصل مدبولي لاعب الإسماعيلي على ضربة جزاء، بعد عرقلة من أحمد عيد، ليسددها باهر المحمدي ويسجلها في المرمى، ليتقدم الإسماعيلي بالهدف الأول في الدقيقة 33.

وتلقى سامي الشيشيني المدرب العام للزمالك، على بطاقة حمراء، بعد الاعترض على الحكم.

واستمرت الدقائق الاخيرة حتى أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم الإسماعيلي بهدف نظيف.

وفي بداية الشوط الثاني، تعرض عماد حمدي لإصابة في الدقيقة الأولى، ليخرج ويحل محمد بيومي بدلا منه.

كما أجرى الإسماعيلي تبديلا آخر بنزول محمد صادق بدلا من أحمد مدبولي.

وتلقى الشامي بطاقة صفراء بعد تسديد الكرة رغم صافرة الحكم بلمسة اليد.

وفي الدقيقة 61، انطلق أوناجم ليمرر كرة عرضية رائعة لأوباما أمام المرمى الخالي ليسجل هدف التعادل لصالح الزمالك، لتشتعل المباراة.

وحصل الزمالك على ضربة جزاء في الدقيقة 67 ضد الحارس محمد فوزي، بعد سقوط مصطفى محمد داخل منطقة الجزاء، ليسددها محمود علاء في شباك الدراويش، ليتقدم الفريق الأبيض بهدفين لهدف.

وأجرى كارتيرون تبديلين بنزول مصطفى فتحي، وسيد زيزو، بدلا من بنشرقي، وأوناجم.

وفي الدقيقة 79، تلقى البديل محمد بيومي على بطاقة حمراء، بعد تدخل قوي ضد زيزو، ليكمل الإسماعيلي المباراة منقوصا بلاعب.

وأجرى مدرب الإسماعيلي، التبديل الأخير بنزول شيلونجو بدلا من عبدالرحمن مجدي، في الدقيقة 84، ليرد كارتيرون بالدفع بتبديله الأخير كاسونجو بدلا من مصطفى محمد.

ضغط الإسماعيلي في الوقت بدل الضائع، وأضاع كرتين خطيرتين لفخر الدين بن يوسف بعد تدخل محمود علاء في اللحظة الأخيرة، قبل توغل محمد صادق ليمرر كرة لعبها شيلونجو رأسية مرت أعلى العارضة بقليل، ليطلق الحكم بعدها صافرة النهاية بفوز الزمالك بهدفين لهدف.