الدهراوي: إنجاز منتخب الكاراتيه يدعو للفخر

أعرب محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه عن سعادته بالإنجاز الذي تحقق في بطولة إفريقيا التي أقيمت بالمغرب.

وأكد الدهراوي أن ما تحقق يعتبر بمثابة إنجاز جاء بتخطيط مدروس من قبل مجلس الإدارة الذي نجح في تذليل كافة العقبات أمام

اللاعبين والجهاز الفني للمنتخب بمختلف فئاته العمرية.وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد بطولات أخرى وبإمكان لاعبينا التألق وحصد الميداليات المتنوعة فيها ومن ثم فإننا سعداء بما تم تحقيقه في بطولة إفريقيا.وأوضح الدهراوي أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حريص كل الحرص على دعم الاتحاد معنويا وهو بلا شك بمثابة دافع قوي لمجلس الإدارة لمواصلة التألق في المحافل الدولية ورفع العلم المصري عاليا.يذكر أن منتخبنا الوطني جاء في المركز الثاني ببطولة إفريقيا بتحقيقه 39 ميدالية متنوعة بواقع 11 ذهبية و19 فضية و9 برونزيات.