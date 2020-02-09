الترجي يسقط أمام اتحاد تطاوين متذيل الدوري التونسي قبل موقعة الزمالك

تعادل فريق الترجي التونسي متصدر الدوري مع اتحاد تطاوين في المباراة التي أُقيمت مساء اليوم الأحد على الملعب الأولمبي برادس في الجولة الـ 14 للدوري التونسي الممتاز.

تقدم فريق الترجي عن طريق نجم خط الوسط فوسيني كوليبالي في الدقيقة 52 بعد كرة عرضية متوسطة الارتفاع قابلها بتسديدة في الزاوية

الأرضية على يمين الحارس.

وفي الدقيقة 69 تمكن فريق اتحاد تطاوين من إحراز هدف التعادل عن طريق اللاعب محمد علي مستغلًا خطأ دفاعي للترجي، حيث استقبل كرة عرضية من الجهة اليسرى بتسديدة رأسية داخل المرمى.

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ارتفع رصيد الترجي إلى النقطة

38 متربعا على قمة الدوري التونسي، فيما ارتفع رصيد اتحاد تطاوين إلى النقطة 9 متذيلا جدول الدوري.

ظهر الترجي دون المستوي قبل لقاء الزمالك يوم الجمعة المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة على كاس السوبر الأفريقي وتخرج جماهيره قلق على فريقها قبل موقعة السوبر

وسيلتقي الفريقان في القاهرة يوم 28 فبراير الجاري في ذهاب ربع النهائي لدوري أبطال افريقيا، والعودة بالملعب الأولمبي برادس في 7 مارس المقبل.