جمباز الشرقية للناشئين يحصد ١٠ ميداليات فى بطولة الجمهورية

حقق فريق الشرقية للناشئين في الجمباز المراكز الأولى في بطولة الجمهورية للجمباز الفني للبنين تحت ٩ سنوات ،فى البطولة التى أقيمت على ملاعب الصالة المغطاة بنادى المقاولون العرب

ليكمل إنجازات قطاع الجمباز بالنادى، حيث حصل اللاعبون على 7ميداليات الذهبية وهم كالتالى عبدالرحمن أحمد محمد ،و فارس محمد حامد ،وياسين محمد

يوسف ،ويوسف احمد عبد الرحمن ،وأنس مصطفى على ،ومحمد عصام مصطفى ،ومحمد حسين محمدفيما حصل كلا من عمرو احمد سعد ،ويوسف عبد الله محمد على ميداليتين فضيتين بينما حصل يزيد احمد عطية على ميدالية برونزية يتكون الجهاز الفنى للفريق من:خالد نور الدين مدير فنى ،وحمد السيد ذكى مدرب ،والدكتور احمد مهران مستشار اللعبة ،وعفاف جلال حسين مدربة فى نفس السياق قام مجلس الإدارة برئاسة الدكتور مجدى عزت رئيس مجلس الإدارة بتهنئة الابطال والجهاز الفنى على هذا الإنجاز ، وحثهم على المزيد من البطولات من أجل رفع اسم نادى الشرقية فى المحافل الكبيرة على مستوى الجمهورية .