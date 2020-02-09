كارتيرون: طالبت لاعبي الزمالك بالهدوء أمام الإسماعيلي .. والسوبر الإفريقي «فرصة»

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك أنه أجرى تعديلات في تشكيلته خلال مواجهة الإسماعيلي اليوم لإراحة بعض اللاعبين قبل لقاء السوبر الأفريقي.

وتابع كارتيرون في المؤتمر الصحفي عقب لقاء الإسماعيلي "لم يشارك حازم إمام ومحمد عبد الشافي والدفع بأحمد زيزو في

آخر ربع ساعة، والتشكيل الذي شارك اليوم لن يشارك بنسبة 100% أمام الترجي التونسي".وواصل ،"طالبت اللاعبين بين الشوطين بتمالك الأعصاب والهدوء والتركيز في الكرة وعدم الاعتراض على الحكم ونفوز بالكرة وليس بالعصبية". وأضاف "كان لابد أن نظهر صورة إيجابية وقوية ونؤكد للجميع أن وصولنا للسوبر الافريقي وحصد الكونفدرالية لم يكن من فراغ".وتابع "السوبر الافريقي فرصة رائعة لنا والفريق لم يفز بها مذ 2003، الاستشفاء مهم للغاية حتى موعد اللقاء وتجهيز اللاعبين نفسيًا، نركز على كل مباراة بشكل منفرد وتركيزنا حاليًا على لقاء الترجي التونسي وبعده نبدأ الاستعداد لمباراة القمة في السوبر المصري".