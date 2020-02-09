الزمالك يحول تأخره أمام الإسماعيلي إلى فوز ويزاحم المقاولون على وصافة الدوري

حقق فريق الزمالك فوزاً صعباً وحول تأخره أمام الإسماعيلي بهدف في الشوط الأول إلى فوز بهدفين مقابل هدف بستاد الإسماعيلية ضمن الجولة السابعة عشر والأخيرة للدور الأول للدوري الممتاز.

تقدم الإسماعيلي بهدف باهر المحمدي من ركلة جزاء مشكوك في صحتها في الدقيقة 33، وسجل هدفي الزمالك يوسف أوباما بضربة رأس.

ومحمود علاء من ركلة جزاء - مشكوك في صحتها أيضا- في الدقيقتين 61 و67 وطرد الحكم- غير الموفق محمود عاشور لاعب الإسماعيلي البديل محمد بيومي للإنذار الثاني قبل نهاية اللقاء بـ13 دقيقة.

ارتفع رصيد الزمالك إلى 31 نقطة منفردا بالمركز الثالث وبفارق نقطة عن المقاولون "الوصيف"، وللأبيض مباراتين مؤجلتين، بينما تجمد رصيد الإسماعيلي عند 21 نقطة في المركز التاسع.

جاء اللقاء متوسط المستوى حيث ظهر الفريقان دون المستوى فنيا وبدنيا رغم إهدار فرص سهلة بسبب تواضع خطي الوسط والدفاع في الفريقين وليس بسبب قوتهما حيث ظهر الضعف في الجماعية وبناء الهجمات وإنهائها بشكل جيد.!

الشوط الأول

بادرالإسماعيلي بهجوم على مرمى الزمالك في محاولة لإحراز هدف مبكر، وسرعان ماتلاشت المحاولات برد سريع من عرضية بيضاء يقابلها فرجاتي ساسي برأسه بعيدا عن التهديف.

استمر الهدوء وإنحسار الكرة في منتصف الملعب مع مناوشات هنا وهناك ، لم تصل الى درجة الخطورة الحقيقية على مرمى حتى كسر هذا الحاجز عرضية يوسف

أوباما للخلف يقابل الكرة على استحياء مصطفى محمد ولعب بيسراه ضعيفة يبعدها الحارس محمد فوزي إلى الركنية ولو سريعة نسبيا لسكنت الكرة الشباك بسهولة.

فرص لاتضيع

استغل الإسماعيلي محاولات الزمالك الهجومية ووجود ثغرة في الوسط قادها التونسي فرجاني ساسي وعدم التمركز الجيد لدفاع الابيض خاصة العمق لمحمود علاء ومحمد عبد الغني ووجود "جاب كبير" خلف عبد الله جمعة واحمد عيد خاصة الأول.

يهاجم الإسماعيلي وينجح في استغلال الأخطاء الدفاعية الساذجة ويتقدم أسامة إبراهيم بعد تخطى عبد الله جمعة وكاد يسجل وينقذ محمود علاء بصعوبة إلى ركنية تليها.

لم تمر دقيقة حتى ينفرد الشامي من تمريرة رائعة من أحمد مدبولي وجها لوجه مع الحارس وبيسراه يتخلص من الكرة اكثر من التسديد ويهدر بغرابة شديدة.

يرد أوناجم ويسدد من داخل منطقة الجزاء وينقذ الحارس محمد فوزي بصعوبة.

ضربة جزاء..وهدف

في الدقيقة 33 يتقدم أحمد مدبولي في المنطقة الخلفية التي باتت مباحة لكل لاعب من الدراويش ويحاول مراوغة أحمد عيد ويسقط دون عرقله أو دفع في التحام عادي ويحتسب الحكم محمود عاشور ركلة جزاء احتج عليها لاعبو الزمالك والجهاز الفنى

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للأبيض ويطرد الحكم سامى الشيشينى المدرب للاعتراض.

يتقدم لركلة الجزاء باهر المحمدي ويضع على يمين أبو جبل تلمس يده وتدخل المرمى مسجلا الدراويش هدف التقدم.

بعد ركلة الجزاء يسقط مصطفى محمد في التحام مع مدافع الإسماعيلي داخل المنطقة ويطالب بركلة جزاء دون عرقلة أو دفع أيضا.

الشوط الثاني

يخرج عماد حمدي لاعب وسط الإسماعيلي للإصابة ويلعب مكانه محمد بيومي ويضغط الزمالك ويلعب بن شرقي عرضية رائعة ويبعد ابواليزيد من حلق المرمى.

يضغط الزمالك وبرأسه اوباما في يد الحارس محمد فوزي ويرد الشامي بعرضية ويبعد محمود علاء بصعوبة من حلق المرمى.

هدف التعادل

في الدقيقة 61 ،ومن كرة في العمق لمحمد بن شرقي يلعب عرضية مباشرة يقابلها برأسه أوباما في المرمى بسهولة مسجلا هدف التعادل.

يجري الإسماعيلي تغييره الثاني بنزول محمد صادق مكان أحمد مدبولي الذى ظهر عليه الإرهاق

هدف للأبيض

في الدقيقة 66 يحتسب الحكم محمود عاشور ركلة جزاء لعرقلة مصطفى محمد داخل المنطقة من انفراد- مشكوك في صحتها ايضا يتقدم للركلة محمود علاء ويضع الكرة على يمين الحارس مسجلا هدفا للزمالك.

يجري الزمالك تغييريين متتاليين بنزول مصطفى فتحي واحمد سيد زيزو بدلا من اشرف بن شرقي واحمد سيد زيزو ويطرد الحكم عاشور البديل محمد بيومي للإنذار الثاني لعرقلة سيد زيزو ويلعب الإسماعيلي بعشرة لاعبين مع الدقيقة 77.

لم يستغل لاعبو الزمالك النقص العددي خاصة في المنطقة الخلفية ويسدد احمد سيد زيزو قوية تصطدم في الدفاع الى الركنية.

في الدقائق الأخيرة يهدر الإسماعيلي هدفين من التونسي يوسف فخر الدين الذى راوغ بسهولة أحد المدافعين ويسدد تصطم بالصدفة بعبد الغني الى الركنية، بعدها يلعب صادق عرضية على رأس شيلونجو البديل دون رقابة وبرأسه فوق العارضة وسط أهات جماهير الدراويش حيث كانت الأقرب لإدراك التعادل.