مصطفى زغلول مديرًا تنفيذيًا للمريخ البورسعيدي

قرر مجلس إدارة نادي المريخ البورسعيدي برئاسة أحمد جوهر، تعيين مصطفى زغلول مديرا تنفيذيا للنادي. ويلتقى المريخ تحت قيادة احمد العجوز على ملعبه غدا الاثنين بفريق الترسانة فى مباراة مهمة بدورى القسم الثانى. وشغل زغلول عددا من المناصب الإدارية سابقا ومنها: - سكرتير عام منطقة بورسعيد والسويس لكرة اليد (٢٠١٨ : مستمر) - المنسق العام لبطولة البحر المتوسط للناشئين في كرة اليد (فبراير ٢٠١٩) - مدير العلاقات الخارجية والتسويق بالنادي المصري (٢٠١٦ - ٢٠١٧) - عضو مؤتمر وبرنامج "المدير المحترف في التسويق الرياضي" (نوفمبر ٢٠١٧) في التسويق الرياضي" (نوفمبر ٢٠١٧) - اجتياز "الدورة التخصصية للاداريين" من الأكاديمية الأوليمبية للقادة الرياضيين (أغسطس ٢٠١٧) - عضو "الدورة الدولية لمدير التسويق الرياضي المحترف" (يوليو ٢٠١٦) رئيس مجلس إدارة جريدة "الوسيط المصري" (٢٠٠٧ - ٢٠١٦) - مدير مكتب مؤسسة "روز اليوسف" الصحفية بورسعيد (٢٠١٢ - ٢٠١٥) - مقدم برنامج "هنا بورسعيد" التلفزيوني (٢٠١٥) Advertisements - رئيس مجلس إدارة مجلة "طرح البحر" (٢٠١٥) - رئيس مجلس إدارة "راديو وسيط اف ام" (٢٠١٠ - ٢٠١٣) اف ام" (٢٠١٠ - ٢٠١٣) - سكرتير عام نادي "حورس" الشبابي (١٩٩٦ - ١٩٩٧) - عضو مجلس إدارة نادي "حورس" الشبابي (١٩٩٤ - ١٩٩٥) -امين اتحاد طلاب جامعة قناة السويس فرع بورسعيد (١٩٩٥ - ١٩٩٦) -امين اتحاد طلاب كلية التربية بورسعيد (١٩٩٤ - ١٩٩٦) - كابتن فريق كرة اليد مواليد ٧٤ باندية المصري وبورسعيد وستاد بورسعيد (١٩٨٥ - ١٩٩٥) - عضو مؤتمر "مصر بتشتغل" شرم الشيخ (٢٠١٥) - عضو مؤتمر قيادات شباب مصر بالغردقة (١٩٩٦) - عضو وفد وزارة الخارجية الشبابي للمملكة الاردنية الهاشمية (١٩٩٦) - عضو وفد وزارة الشباب والرياضة الشبابي للجمهورية تونس (١٩٩٥) - عضو وفد وزارة الأوقاف المصرية للمملكة العربية السعودية (١٩٩٤)

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