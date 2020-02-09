منتخب الكاراتيه يواصل حصد الميداليات في بطولة أفريقيا بالمغرب

واصل لاعبو منتخبنا الوطني للكاراتيه حصدهم للميداليات المتنوعة خلال بطولة إفريقيا المقامة في المغرب، حيث وصل إجمالي ميداليات منتخبنا إلى 39 ميدالية متنوعة بواقع 11 ذهبية و19 فضية و9 برونزيات.

وحقق لاعبونا خلال منافسات اليوم الثالث للبطولة التي أقيمت الأحد ثلاث ميداليات ذهبية من نصيب جيانا فاروق وزن 61 كجم، وفريال أشرف وزن

68 كجم، وعبدالله ممدوح وزن 75 كجم.

أما الميداليات الفضية فقد جاءت من نصيب سارة عاصم وأحمد أشرف كل منهما في الكاتا، وكاتا جماعي سيدات.

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بالإضافة إلى رضوى سيد وزن 50 كجم، وعلي الصاوي وزن 67 كجم، طه طارق وزن فوق 84 كجم،

ومحمد رمضان وزن 84 كجم، والكوميتيه الجماعي للرجال.

وجاءت برونزيات اليوم من نصيب مالك جمعة وزن 60 كجم، وياسمين حمدي في وزن 55 كجم، وشيماء أبو اليزيد في وزن فوق 68 كجم، وكاتا جماعي للرجال.

أعرب محمد الدهراوي رئيس الاتحاد عن سعادته بالإنجاز المتتالي من جانب لاعبينا وحصدهم للميداليات المتنوعة ما بين ذهبية وفضية وبرونزية مؤكدا أنه يتوقع أن يتواصل الحصول على الميداليات خلال الأيام المتبقية من المنافسات.