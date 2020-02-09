بيراميدز يعلن مدة غياب عمر جابر بعد إصابته أمام الأهلي

أعلن الجهاز الطبي لفريق نادي بيراميدز عن تشخيص الإصابة التي تعرض لها المدافع الدولي عمر جابر، وتسببت في خروجه مصابا خلال الشوط الأول من مباراة الأهلي التيجرت مؤخرا بالدوري الممتاز على استاد الدفاع الجوي.
أوضح الجهاز الطبي أنه بعد إجراء الأشعة والفحوصات الطبية الشاملة قد ثبتإصابة عمر جابر بتمزق في الترقوة وسيغيب اللاعب عن الملاعب لمدة تصل إلى ٣ أسابيع على أقصى تقدير.
ووضع الجهاز الطبي برنامجا علاجيا وتأهيليا لعمر جابر على أمل تجهيزه للمباريات المقبلة في الدوري وكأس الكونفدرالية الأفريقية.
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