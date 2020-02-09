شاهد.. أحمد عيد عبدالملك يعلق على ركلة جزاء الزمالك "مفهاش حاجة"

علق أحمد عيد عبدالملك لاعب الزمالك السابق عن ركلة الجزاء التي احتسبت للقلعة البيضاء ضد الإسماعيلي في المباراة التي تجمع بينهم الآن ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر الدوري المصري الممتاز.
ونشر عبدالملك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا: "ولا فيها حاجة إحنا مش بجحين".
ودخل الإسماعيلي المباراة بتشكيل يضم كلا من.. حارس المرمى .. محمد فوزى
فيما جاء تشكيل الزمالك على النحو الأتى .. حراسة المرمى .. محمد أبو جبل. خط الدفاع .. عبد الله جمعة – محمود علاء – محمد عبد الغني – عبد الله جمعة. خط الوسط .. طارق حامد – فرجاني ساسي – محمد أوناجم – يوسف إبراهيم “أوباما” – أشرف بنشرقي. خط الهجوم .. مصطفى محمد.
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